Jueces para la Democracia pide elevar los límites para el acceso a la justicia gratuita

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD) ha pedido que se eleven los límites de ingresos para quienes necesiten acceder a la justicia gratuita, de manera que más personas con escasos ingresos puedan beneficiarse de esta asistencia letrada.



El 37 Congreso de JJPD, que se celebra desde ayer y se clausura este viernes en Bilbao, ha aprobado una resolución que defiende modificar la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita para que familias y personas con ingresos modestos puedan beneficiarse del reconocimiento del derecho a litigar gratuitamente, según ha informado esta asociación judicial.



Tras recordar que la Constitución prevé que la justicia será gratuita para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar, JJPD explica que la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita prevé unos límites o umbrales de ingresos que, si no se superan, dan lugar a ese reconocimiento.



En los últimos tiempos, el indicador que se utiliza para ese fin, el IPREM o Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, "apenas se ha elevado, a diferencia de lo que sucedido con el Salario Mínimo Profesional", expone la asociación.



De esta manera, una persona que tenga ingresos superiores a 1.200 euros, que es el doble del IPREM, "no tendría acceso al reconocimiento a litigar gratuitamente", cifra que, según JJPD, "deja fuera de la protección del sistema a muchas familias y personas con ingresos insuficientes para afrontar un litigio en defensa de sus derechos".



Por ello, la JJPD ha acordado en su trigésimo séptimo congreso reclamar la "elevación de los umbrales para poder acceder al reconocimiento de este derecho, de modo que en lugar de doble se pueda conceder si los ingresos no superan el triple del IPREM; en lugar de dos veces y media, tres veces y media; y en lugar del triple, el cuádruple".



Ello supone una modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.