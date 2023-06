El alcalde de Ibiza detenido renuncia a su acta de concejal y se da de baja del PSOE

El alcalde en funciones de Sant Josep (Ibiza), Ángel Luis Guerrero, detenido y puesto en libertad provisional junto a otras cinco personas por una supuesta trama de corrupción urbanística, ha anunciado que no recogerá su acta de concejal para la próxima legislatura y que se da de baja temporal del PSOE.



En un comunicado remitido esta noche, el todavía primer edil ha comunicado que no asumirá la función de regidor de la oposición en el plenario de constitución de la nueva corporación municipal que se celebrará este sábado. “En estas circunstancias, tengo que renunciar”, afirma.



Asimismo ha comunicado que pedirá este mismo viernes su baja temporal al Partido Socialista, al que volverá “tan pronto” como se haya deshecho de “cualquier sombra de sospecha”, lo que considera que ahora tiene que ser su “prioridad”.



“Lucharé para defender mi honorabilidad y la del personal del Ayuntamiento de Sant Josep de Sa Talaia, que he tenido el honor de presidir durante los últimos dos años y del que he sido concejal desde el 2007”, ha añadido.



Guerrero ha explicado que ahora necesita “tranquilidad” para concentrarse en “limpiar” su nombre, que es importante para él, pero también para que quienes le "quieren" no "tengan que vivir señalados por algo que no ha pasado”, ha remarcado.



Además, ha agregado que buscará ayudar "a librar de sospecha" a los profesionales con que ha “colaborado” en esta etapa “tan apasionante” de su vida y a los que tiene que “agradecer tantos hitos para recuperar la buena reputación de nuestro estimado ayuntamiento”.



En esta línea ha indicado que ahora le toca hacerse a un lado y dejar la concejalía a la siguiente persona de la lista electoral "para no interferir en el trabajo” que deben hacer a los socialistas de Sant Josep en esta etapa, y que les ha encomendado la ciudadanía: “Ser una oposición firme y valiente, representando a nuestros vecinos y vecinas con la misma responsabilidad que cuando nos tocaba gobernar”.



“Estoy fuerte, estoy bien, estoy cansado pero no hundido”, ha declarado Guerrero, que ha agradecido a todos los que se han “preocupado” por su situación reciente y le han brindado apoyo.



Sobre todo ha agradecido a sus convecinos “la confianza” de estos años: “Os demostraré que no os equivocabais”, concluye la misiva remitida por Guerrero.