Planas asegura que se mantendrá la bajada del IVA ante unos precios aún "altos"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este jueves que el Gobierno va a mantener la rebaja del IVA de los alimentos, en vigor desde enero y que decae en principio el 30 de junio, para que bajen los precios aún "excesivamente" altos.



Planas ha intervenido en la inauguración de la X edición del Summit "Food and Drink" de la Federación de la Industria de la Alimentación y Bebidas (FIAB).



En este foro, ha listado algunas de las medidas que ha adoptado el Gobierno para hacer frente a esta situación, como el apoyo a los sectores primarios más afectados y la bajada del IVA de los alimentos, suprimido para los alimentos básicos y reducido del 10 al 5 % para los aceites y las pastas.



Sobre este asunto, ha dicho que el Gobierno va a "mantener esa rebaja fiscal para que progresivamente los precios vayan bajando", pues aunque el IPC alimentario en España está "en una situación mejor que Francia o Alemania", aún "es excesivamente alto y afecta a las familias, por lo que es una preocupación del Gobierno".



Según los datos del IPC alimentario publicados este martes, el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas en España subió un 12 % en mayo, un dato que es algo más bajo que en meses anteriores pero que sigue siendo casi cuatro veces más que el índice general, que se quedó en el 3,2 %.



También ha aludido al debate sobre la responsabilidad de la subida de los precios para insistir en que "no se puede imputar ni al sector primario, ni a la industria, ni a la distribución".



Así, ha aplaudido la responsabilidad de la cadena alimentaria por haber conseguido mantener la "cantidad y calidad" del abastecimiento alimentario y "a precios razonables" a pesar de la subida de costes derivada de la guerra en Ucrania.



El ministro se ha referido también a los grandes objetivos cumplidos en esta legislatura en su Departamento, entre los que ha destacado la reforma de la ley de cadena alimentaria, en vigor desde hace un año y medio, pero que aún "no ha dado todo su potencial de desarrollo".



Además ha apuntado el acuerdo en torno al Plan Estratégico de la PAC como un gran mérito conseguido desde la discreción, mientras que la ley contra el desperdicio alimentario se ha quedado sin ver la luz por "un par de semanas".



Al disolverse las cortes, este proyecto legislativo al que le quedaba el visto bueno final se ha quedado en el cajón, si bien el ministro considera que se ha conseguido "la mitad del objetivo" al llevar al debate público la necesidad de reducir el despilfarro de comida.



Planas ha aprovechado su intervención para señalar los objetivos de la Presidencia de la UE en su cartera, como la conclusión de la reforma del reglamento de Indicaciones Geográficas Protegidas o las normativas de bienestar animal y edición genómica.