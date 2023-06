El PP, dispuesto a negociar con el PSOE si deja a Colau fuera de la Alcaldía de Barcelona

El vicesecretario de Organización Territorial del PP, Miguel Tellado, ha dicho este jueves que su partido estaría dispuesto a hablar con el PSOE si se compromete a dejar fuera del gobierno de la ciudad de Barcelona a la actual alcaldesa, Ada Colau.



En una entrevista en RNE recogida por EFE, Tellado ha explicado que les gustaría que hubiera un acuerdo de gobernabilidad entre las fuerzas constitucionalistas (PP-PSOE) en el Ayuntamiento de Barcelona y que eso es lo que le han ofrecido sin éxito al candidato socialista, Jaume Collboni.



"Nosotros lo que hemos dicho es que si Ada Colau continúa en el gobierno no apoyaremos ese gobierno", ha remarcado, para a continuación insistir en que el candidato del PP a Alcaldía de Barcelona, Daniel Sirera, se presentó, entre otras cosas, para echar a la actual alcaldesa del gobierno municipal.



Ha ironizado con que el gobierno municipal anterior estuviera compuesto por Ada Colau y Jaume Collboni, que "dimitió del gobierno para criticar a la alcaldesa 15 días de las elecciones", y con que ahora propongan que apoyen un "gobierno invertido: Collboni como alcalde y Ada Colau como vicealcaldesa".



Tras subrayar que no están en política en Cataluña para apoyar este "pacto endiablado", ha insistido en que "el PP no tiene la capacidad de decisión que el PSOE trata de otorgarles". "Lamentablemente no la tenemos", ha apostillado.



En cuanto al acuerdo alcanzado entre PP y Vox en la Comunidad Valenciana, ha dicho estar sorprendido por las críticas del PSOE al señalar que si querían que el partido de Santiago Abascal no entrase en el Gobierno "lo tenía muy fácil: simplemente tenía que respetar que gobernase el partido que había ganado las elecciones".



"Por tanto, si Mazón se ha visto obligado a firmar un acuerdo de Gobierno con Vox es porque así le ha obligado el Partido Socialista", ha agregado.