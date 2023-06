Aragonès se ofrece como "el primer bastión" para defender Cataluña frente a PP y Vox

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado este miércoles que su Govern se erigirá en "el primer bastión" para "defender Cataluña" frente a un posible Gobierno de PP y Vox tras las elecciones generales del 23 de julio.



Así lo ha dicho en su comparecencia ante el pleno del Parlament para dar cuenta de la reciente remodelación de su Govern, en el que han entrado tres caras nuevas: Anna Simó (Educación), Ester Capella (Territorio) y David Mascort (Acción Climática).



Aragonès ha afirmado que estos cambios permiten insuflar "energía renovada" a su ejecutivo para afrontar la segunda parte de la legislatura, en la que "todo apunta a que el contexto de los próximos meses será muy diferente" del que había en 2021.



Como ya hizo justo después de las elecciones municipales, ha hecho un llamamiento a "sumar esfuerzos" frente al "avance de la derecha y la extrema derecha", que representa "una amenaza para Cataluña".



Se ha hecho eco, en este sentido, del reciente pacto alcanzado por PP y Vox en la Comunidad Valenciana y que "también se puede concretar" próximamente en Baleares.



"Frente a esta realidad, hay que defender con toda la energía, toda la fuerza y toda la decisión a la ciudadanía de Cataluña, defendiendo las instituciones del país", ha remarcado.



Según Aragonès, "el gobierno de la Generalitat será el primer bastión contra el avance de los gobiernos de derecha y extrema derecha", con el "fortalecimiento de los grandes consensos".



"Es el momento de defender Cataluña", ha subrayado el president, que ha apostado por "fortalecer" los elementos que "definen la nación" catalana, como la escuela, los servicios públicos, las políticas sociales, el combate contra las desigualdades o la transición energética frente al "negacionismo climático".



Hay que "prepararse para que este avance de la derecha y la extrema derecha no signifique un retroceso para Cataluña", ha añadido.



"NO HARÉ UN GIRO DE 180 GRADOS"



Previamente, en la sesión de control al presidente catalán, Aragonès ha replicado al diputado de la CUP Xavier Pellicer, que le había exigido dar un "giro de 180 grados" a sus políticas y no quedarse en un simple cambio de consellers.



"No haré un giro de 180 grados", ha respondido tajante Aragonès, que ha recalcado que su Govern "continuará con el rumbo que tiene previsto".



Dar un giro radical a sus políticas, ha advertido, significaría situarse "en las posiciones de la extrema derecha": "Sería renunciar a lo que somos", ha agregado.