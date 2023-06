El PSOE afea al PP que ponga "alfombra roja" a Vox para gobernar en vez de "líneas rojas"

La ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha afeado al PP que "lejos de una línea roja" está poniendo a Vox "una alfombra roja" para gobernar juntos, como en la Comunidad Valenciana, lo que significa en su opinión que ambos partidos comparten "ticket electoral".



En una entrevista en TVE, Montero ha comentado que el pacto que cerraron el martes PP y Vox para gobernar juntos en la Comunidad Valenciana evidencia que los populares "lejos de una línea roja, les están poniendo una alfombra roja" a sus socios para que este tipo de "movimientos se produzcan".



"Hemos asistido a un pacto vergonzante que pone de manifiesto que evidentemente PP y Vox se presentan bajo el mismo ticket electoral. Feijóo ha querido retrasar la firma de estos acuerdos para no tener que explicar en qué consiste su hoja de gobernanza y de gobernabilidad", ha declarado.



Además, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de estar "escondido" y "contradecirse" respecto a lo que dijo el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, que afirmó que cualquier persona que haya sido condenado por violencia machista no debería dedicarse a la política, como es el caso del candidato de Vox a la Comunidad Valenciana, Carlos Flores, que estuvo presente en las negociaciones y finalmente será cabeza de lista al Congreso por Valencia.



La ministra y número dos del PSOE ha señalado el pacto del PP y Vox para gobernar no es "comparable" con los apoyos que EH Bildu ha prestado al Gobierno de Pedro Sánchez para sacar adelante iniciativas en el Congreso de los Diputados, ya que asegura que los socialistas "jamás" han hecho "acuerdos de gobierno" en instituciones con la formación abertzale.



Montero ha comentado que en el caso del Ayuntamiento de Pamplona, donde EH Bildu aspira a gobernar, la intención de los socialistas es "articular una propuesta progresista" para tener ellos las riendas del Gobierno municipal, aunque ha reconocido que es "complejo y difícil".



También ha señalado que los socialistas confían en gobernar el Ayuntamiento de Barcelona, donde ha denunciado que el PP esté dispuesto a apoyar un gobierno de Xavier Trias (Junts per Catalunya).



"Han pasado de traer a Puigdemont para que responda ante la Justicia a hacerlo alcalde de Barcelona. Al partido de Puigdemont hacerlo alcalde de Barcelona, es algo absolutamente increíble", ha añadido.