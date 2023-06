Doce coaliciones se presentan a las elecciones del 23J

Doce coaliciones electorales concurrirán a las elecciones generales, la mayor de ellas Sumar, que se registró este viernes ante la Junta Electoral Central, tras el acuerdo con Podemos.



La fuerza que lidera Yolanda Díaz está compuesta por 15 formaciones: Movimiento Sumar, Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde, Verdes Equo, Más País, Más Madrid, Catalunya en Comú, Compromís, MÉS per Illes Balears, Chunta Aragonesista, Proyecto Dragó, Batzarre, Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía e Iniciativa del Pueblo Andaluz.



El resto de coaliciones son las siguientes:



- Ahora Canarias-PCPC: Ahora Canarias y Partido Comunista del Pueblo Canario.



- Candidatura D´Unitat Popular - Per La Ruptura (CUP-PR): Candidatura D´Unitat Popular y Capgirem



- Resistencia Popular (RP): Partido del Trabajo Unificado, Democracia Efectiva y Unión Republicana.



- Izquierdas por la Independencia: Esquerra Republicana de Catalunya y Euskal Herria Bildu.



- Estat Valencià Del Benestar (EVB): Vía Mediterránia y República Valenciana / Partit Valencianiste Europeu.



-Decidix - Los Verdes Ecopacifistas (Centro Moderado).



- Partir Demòcrata Europeu Català - Espai Ciu (PDeCAT-E-CiU): Partir Demòcrata Europeu Català y Espai Ciu



- Junts: Junts Per Catalunya, Moviment D´Esquerres de Catalunya, Partit Demòcrata Europeu Català y Espai Ciu.



- Existe: Teruel Existe, Aragón Existe y España Vaciada.



- Bloque Extremeño (BQEX): Extremeños Prex Crex, Juntos Por Extremadura, Cáceres Viva y Partido Extremeñista - Partido de los Extremeños.



- Recortes Cero: Unificación Comunista de España, Demos+ y Viva!