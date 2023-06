Fiscales contrarios al nombramiento de Delgado lo denunciarán ante la Comisión Europea

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) pide la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el "escándalo" del nombramiento de Dolores Delgado para la nueva Fiscalía de Memoria Democrática, y anuncia que trasladará esta cuestión a la Comisión Europea "en relación con el análisis sobre el Estado de Derecho en España".



"Consideramos que estamos ante un escándalo sin precedentes, y eso en la Fiscalía es mucho decir. El Fiscal General del Estado, capaz de perpetrar este tipo de actuaciones, debería dimitir", expone en un comunicado al que ha tenido acceso EFE.



Tras criticar el "intercambio de nombramientos" entre el fiscal general y su predecesora: "la anterior FGE asciende al actual FGE, que, a su vez, cuando llega el momento, asciende a la anterior FGE", la asociación reprocha a García Ortiz que antes del nombramiento de Delgado no se estudiaran posibles causas de incompatibilidad de la candidata con ese cargo.



"No hay reglas para evitar que se imponga la voluntad autoritaria de quien se dice progresista", lamenta.



Se refiere APIF a la posible incompatibilidad que surgiría de la relación sentimental que Delgado mantiene con Baltasar Garzón, cuya actividad al frente de su despacho de abogados y de su Fundación podría dar lugar a un "conflicto de intereses".´



El presidente de esta asociación y vocal del Consejo Fiscal, Salvador Viada, envió una carta a García Ortiz días antes de la reunión de este órgano consultivo en la que, además de pedirle que se abstuviera en este nombramiento, le reclamaba aplazar la decisión para poder analizar esa cuestión de incompatibilidad. "Algo que es competencia del Consejo Fiscal, no del fiscal general", advierte.



"Como no le gusta que se pueda votar algo que no controla, no deja votar", critica APIF, cuyo vocal, al igual que los seis de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales, rechazó asistir al debate para la designación de esta candidata y participar en la votación del Consejo Fiscal, que se posicionó así y de forma mayoritaria en contra del nombramiento de Delgado.



En otro comunicado, la Asociación de Fiscales explicó este jueves a su vez que sus vocales rehusaron participar en la votación al entender que la Inspección Fiscal debió haber estudiado primero si existe una causa de incompatibilidad por su relación con Garzón, teniendo en cuenta que hasta la creación de esta nueva Fiscalía de Sala "deriva de sus recomendaciones".