Borràs, sobre las elecciones generales: "JxCat no va a salvar a España de la ultraderecha"

La presidenta de JxCat, Laura Borràs, ha advertido este viernes de que su formación "no va a salvar a España de la ultraderecha" en las próximas elecciones generales, sino que va a "trabajar para conseguir la independencia".



En declaraciones a La 2 y Ràdio 4, Borràs ha advertido de que en Junts irán al Congreso "a resolver los problemas que el Estado genera a Cataluña".



"Esto de generar miedo en el electorado, de si no me votas vendrán los otros... Respecto a Cataluña, todos los gobiernos españoles, sean de izquierdas o derechas, han actuado de la misma manera", ha indicado la expresidenta del Parlament, que ha dicho que no hay "contrapartidas" para Cataluña independientemente de si hay un gobierno de izquierdas o de derechas.



Por otro lado, sobre su relevo en la presidencia del Parlament, Borràs ha asegurado que Anna Erra es un nombre "del máximo consenso", al que se ha llegado tras analizar "todos los escenarios", entre los que también estaba "no hacer ninguna propuesta" para presidir el Parlament.



El Parlament elegirá este viernes a su nuevo presidente, cargo que con toda probabilidad ocupará la diputada de JxCat Anna Erra, que contará con el 'sí' de su grupo y de ERC, por lo que resultaría elegida en segunda ronda.