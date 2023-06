Justicia impide hacer llegar comida a los sindicalistas encerrados en el Ministerio

El Ministerio de Justicia impide desde este jueves hacer llegar comida a los miembros del comité de huelga de los funcionarios de la administración de Justicia, encerrados en su sede desde el martes, según han denunciado las sindicatos y ha confirmado el departamento que dirige Pilar Llop.



Fuentes del Ministerio han indicado a Efe este jueves que el edificio está cerrado al público por motivos de seguridad.



En un comunicado firmado por los sindicatos convocantes de la huelga -CSIF, CCOO, UGT y STAJ-, el comité de huelga ha tachado de "inhumana" la medida adoptada por el Ministerio, que les ha indicado que no tiene intención de negociar.



"Se trata de una actitud indigna de un gobierno democrático, que puede encuadrarse en trato degradante y en una clara coacción", ha manifestado el responsable del sector justicia del sindicato CSIF, Javier Jordán, a las puertas del Ministerio, donde se han concentrado en apoyo al comité.



Los encerrados han hecho llegar su denuncia al PP y, a través de su cuenta en Twitter, el vicesecretario de Acción Institucional de los populares, Esteban González Pons, ha criticado la actitud de Justicia: "Esas formas son impropias en una Democracia. El Gobierno debe mantener la negociación con limpieza".



Tras semanas de protestas y paros, los funcionarios de Justicia iniciaron una huelga indefinida el 22 de mayo para reivindicar subidas salariales en la línea de las pactadas con los letrados de la administración de Justicia, jueces y fiscales.



El martes el comité de huelga fue citado en el Ministerio, pero, después de horas de conversaciones, Justicia solo ofreció el compromiso de seguir negociando una vez se constituyan los gobiernos autonómicos y cuando se forme también el Gobierno central tras las elecciones. Iniciaron entonces un encierro en la misma sala en la que estaban reunidos.



Los sindicatos denuncian que tienen constancia de que se está haciendo pasar por el escáner a todo el personal del Ministerio para impedir que entren alimentos.



Si les molesta el encierro, ha subrayado el responsable de CSIF, tienen dos posibilidades: "sentarse a negociar con una propuesta razonable que pueda dar lugar a una negociación real y efectiva, como dice el Tribunal Supremo que debe ser la negociación colectiva, o llamar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y desalojarlos. Las dos cosas tienen un precio".



Los cinco miembros del comité de huelga, ha señalado Jordán, están en una sala de unos veinte metros cuadrados sin ventanas y solo puede salir para ir al servicio. Además, no les dejan acceder a la planta en la que hay una máquina expendedora de comida.



En su opinión, prolongar esa situación es "una actitud indigna de un gobierno democrático e impropia de un ejecutivo que se dice socialistas", por lo que ha apelado a la ministra de Justicia, Pilar Llop; al secretario de Estado, Tontxu Rodríguez, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a parar "esta ignominia".



"Ya está bien de tener un gobierno que es socialista de palabra, pero que de acto se comporta como el gobierno más dictatorial que ha conocido este país", ha señalado.



Se han acercado al ministerio para apoyar a sus compañeros en huelga, los líderes sindicales del CCOO Agustín Martín, secretario de Organización y Extensión Sindical, y Carlos Gutiérrez, secretario de Estudios y Formación Sindical.



También ha acudido el secretario general del PCE, Enrique Santiago, que solo ha podido hablar con trabajadores que estaban fuera del edificio, ya que no le han dejado entrar para hablar con los sindicalistas encerrados, a los que ha mostrado toda su "solidaridad".



"Un conflicto laboral no puede depender de la constitución de un nuevo Parlamento o de la constitución de organismos autonómicos”, ha opinado Santiago sobre los argumentos de Justicia.