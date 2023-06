Ribera lamenta los ataques personales a Pedro Sánchez

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha lamentado los ataques personales a Pedro Sánchez y la forma de hacer oposición desde "medios y Parlamento", señalando que "se insulta, miente y desprecia".

"No se razona, no se debate, no se respetan obligaciones constitucionales", ha expresado la ministra en un mensaje en la red social Twitter, haciendo alusión a dos perfiles sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicados este domingo en dos diarios nacionales y en lo que se afirma que el líder del PSOE "se aferra al poder a cualquier precio" o se desliza que puede ser un político "peligroso".

Ribera ha afirmado que no hay sistema democrático que merezca esta forma de hacer oposición y ha sostenido que este tipo de oposición "siempre" ocurre cuando "gobierna el PSOE". "No hay sistema democrático que merezca esto", ha añadido.

También se ha manifestado en este sentido la diputada del PSOE Adriana Lastra, quien ha sostenido que "llevan años" destrozando la imagen pública de Sánchez a través de insultos y humillaciones a él y a su familia.

"Han despreciado sus políticas, sus méritos internacionales, y hasta sus logros económicos", ha criticado Lastra también en un mensaje en Twitter.