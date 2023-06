Escrivá valora el avance de empleo "absolutamente récord" y la caída de la temporalidad

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha valorado el avance "absolutamente récord" de 200.411 afiliados en el mes de mayo, hasta superar los 20,8 millones, así como la reducción de la temporalidad en especial entre los jóvenes, ya que "cuatro de cada cinco tiene un contrato indefinido".



"Jamás se ha creado tanto empleo en España en cinco meses", ha celebrado el también titular de Migraciones este viernes en una entrevista en TVE, donde ha indicado que se ha producido un "cambio radical" en el mercado de trabajo como efecto de la reforma laboral, que permite crear "muchos más empleos" y de "mejor calidad".



Para el ministro, el avance del empleo forma parte de la capacidad de "resiliencia y absorción de perturbaciones" que ha desarrollado España en los últimos años.



Escrivá ha avanzado que es "perfectamente posible" que en junio o julio se alcancen los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social.



Preguntado sobre el adelanto electoral, el ministro de Seguridad Social ha afirmado que a la legislatura "ya le quedaban muy pocos meses", por lo que "no cambia en gran medida" su trabajo en el Ministerio, donde solo queda "ir rematando los desarrollos legislativos de segundo nivel".



"No me estoy viendo muy afectado por este proceso", ha concluido Escrivá, que ha asegurado sentirse "muy orgulloso" de la acción del Gobierno esta legislatura.