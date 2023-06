Junqueras: ERC prioriza los acuerdos con independentistas en diputaciones y ayuntamientos

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado este jueves que su formación "prioriza" los acuerdos con partidos independentistas tanto en las diputaciones como en los ayuntamientos.



En declaraciones a TV3, Junqueras ha vuelto a descartar una lista unitaria con JxCat para las elecciones generales del 23 de julio, ya que considera que esa es una "fórmula antigua que se utiliza tácticamente para desgastar al presidente de la Generalitat", por lo que ha defendido otras fórmulas de unidad.



"Nosotros estamos dispuestos a priorizar los acuerdos con formaciones independentistas en los ámbitos supramunicipales (diputaciones y consejos comarcales) y también en los ámbitos municipales", ha señalado.



En el caso de la ciudad de Barcelona, ha vuelto a rechazar la posibilidad de que ERC se involucre en una operación con el PSC y Barcelona en Comú para evitar que el candidato de JxCat, Xavier Trias, acceda a la alcaldía.



Junqueras ha recordado que tanto el socialista Jaume Collboni como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, "privaron" al candidato de ERC y ganador en votos de las elecciones de 2019, Ernest Maragall, de la alcaldía, con un acuerdo "con la extrema derecha" que representaba Manuel Valls.



"No se me ocurre por qué razón hemos de favorecer que la alcaldía de Barcelona esté en manos de un candidato que decidió pactar con la extrema derecha para impedir que hubiese un alcalde republicano", ha subrayado Junqueras, que ha respondido así al exportavoz de ERC en el Congreso Joan Tardà, favorable a un tripartito de izquierdas.



De cara a las elecciones generales, ha abierto la puerta a un "acuerdo programático" con otros partidos soberanistas, en asuntos como lengua, escuela, cultura, economía, infraestructuras, amnistía y autodeterminación, y ha tendido la mano a JxCat para "resolver" la sustitución de Laura Borràs en la presidencia del Parlament, aunque también ha reclamado "máxima lealtad y respeto" al Govern y al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.



Según Junqueras, "cualquier voto que vaya al Partit dels Socialistes es un voto que puede acabar sirviendo para investir a un presidente del PP", por lo que "la única garantía" de que Alberto Núñez Feijóo no sea investido presidente del Gobierno "es un voto a ERC".