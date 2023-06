Vox remarca al PP su intención de entrar en los gobiernos tras el 28M

El vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha recalcado este jueves la intención de su partido de entrar en los gobiernos autonómicos y municipales en los que el PP les necesita como única forma de "controlar" y "exigir" la confianza que han plasmado los ciudadanos en su formación. "Los números son los números", ha remarcado.

"Tenemos la experiencia, por desgracia, de que cuando no hemos estado en el gobierno y hemos cerrado pactos de investidura o pactos anuales de presupuestos con el Partido Popular no hemos tenido la capacidad de exigirlo" y, como resultado, "el PP no hizo aquello que se había firmado en nuestros pactos", ha declarado.

Por ello, en una entrevista para TVE recogida por Europa Press, Buxadé ha recordado que ellos van a la negociación "exigiendo que la confianza que han depositado los españoles" se manifieste "en las políticas" y, por tanto, ha insistido en que "la forma más evidente de poder responder a esa confianza es estar en los gobiernos".

El también eurodiputado por Vox ha recordado al Partido Popular que tienen su "mano tendida" porque "los números son los números" y animan a la formación de Alberto Núñez Feijóo a descolgar el teléfono y "empezar una negociación en orden a cambiar las políticas de los gobiernos municipales y regionales".

A la pregunta de cuánto durará esa mano tendida a la formación 'popular', ha aclarado que eso "está determinado por una serie de plazos que marcan las leyes electorales y los estatutos de autonomía", pero "si el Partido Popular está aún dudando de a quién llamar primero, pues el Partido Popular será él responsable", ha puntualizado.

Respecto a la nueva formación que registraba ayer la exdirigente de Vox, Macarena Olona, a tan solo dos meses de las elecciones generales el próximo 23 de julio, para Buxadé no hay que "cambiar el foco de lo importante" y para ellos eso es "cambiar las políticas regionales y municipales", aunque ha recordado que "cualquier español es libre de constituir un partido político".