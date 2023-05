El turismo da por superada la covid con la Semana Santa, con un alza del 2,6% en noches

El turismo ya da por superada la covid-19, con casi 110 millones de noches consumidas en todo tipo de establecimientos (hoteleros y no hoteleros) entre enero y abril, un 2,6 % más que en el mismo periodo de 2019, antes de la pandemia, impulsado en parte por una Semana Santa en máximos.



La celebración de la Semana Santa elevó las cifras de ocupación en abril también por encima de aquel año y la fortaleza de la demanda tiene reflejo en los precios, que vienen subiendo de forma continuada desde junio de 2021 y más que compensan las caídas experimentadas durante los meses de la pandemia.



Entre enero y abril se registraron en los hoteles 81 millones de pernoctaciones; casi 17 millones en apartamentos; otros 8,4 millones en cámpines, y 2,7 millones en casas rurales. Salvo en los apartamentos -que se sitúan casi a la par- todos los números están por encima de los de 2019.



El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este miércoles las cifras de ocupación de alojamientos extrahoteleros (apartamentos, cámpines, casas rurales y albergues) que, sumadas a las de los hoteles, arrojan una foto poscovid con cifras récord sobre 2019, el mejor año hasta ahora en la historia reciente del sector.



En alojamientos extrahoteleros en abril se consumieron 10,7 millones de noches (un 14,5 % más que un año antes), de las que 5,38 millones fueron de ciudadanos residentes en España y otros 5,3 millones, de no residentes.



En ese mes se registraron en estos destinos 2,97 millones de viajeros, que hicieron una media de 3,6 noches.



En los cuatro primeros meses de 2023 las pernoctaciones no hoteleras aumentaron un 16,3 % respecto al mismo periodo del año anterior. Además, superaron las de los cuatro primeros meses del año 2019.



Los apartamentos subieron un 11 % sobre el año anterior, con mayor intensidad entre los residentes (12 %) que entre los extranjeros (10,5 %), que representan casi el 66 % de la ocupación, con el Reino Unido como principal mercado emisor seguido de Alemania.



Canarias fue el destino preferido en apartamentos, con más de 1,9 millones de pernoctaciones, concentradas sobre todo en San Bartolomé de Tirajana, Tías y Arona. La mayor ocupación se dio en Madrid (76,2 % de las viviendas ofertadas).



Por zonas turísticas, la Costa Blanca fue el destino preferido, con casi 740.000 noches y el mayor grado de ocupación se consignó en la costa de Barcelona (86,1 %).



En los cámpines se alojaron en abril 3,8 millones de personas, el 22,5 % más que en ese mes de 2022, con un 36 % de no residentes, sobre todo alemanes, y con Cataluña como principal destino.



Las casas rurales albergaron a 1,16 millones de personas en abril, un 7,6 % sobre el año anterior, con mayor intensidad entre los no residentes (crecimiento del 20 %). Castilla y León fue el destino preferido en alojamientos rurales.



LOS PRECIOS SIGUEN SUBIENDO



El Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) subió un 8,4 % en abril respecto al mismo mes de 2022, el de los cámpines un 4,2 % y el de turismo rural, un 5,1 %.



Sumando los hoteles, que representan un 72,4 % de las noches consumidas, en abril se hicieron 38,8 millones de noches, de las que 22,6 fueron de extranjeros y 16,15 millones, de nacionales.



Los principales mercados emisores en el conjunto de alojamientos turísticos reglados son el británico (con el 23,3 % del total de pernoctaciones de no residentes), el alemán (17,8 %) y el francés (10 %).



Canarias fue el destino preferido, con más de 7,5 millones de noches (un 3 % más que en abril de 2022), seguida de Cataluña, con más de 6,8 millones (y un aumento del 16,6 %) y Andalucía, con más de 6,3 millones (y una subida del 10,4 %).