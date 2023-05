El PSOE alerta de que la aliaza PP-Vox ya existe y es un "monstruo de dos cabezas"

La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha alertado este martes de que la alianza PP-Vox ya existe en forma de "monstruo mitológico de dos cabezas" y ha tachado de "tomadura de pelo" que los populares pidan al extremeño Guillermo Fernández Vara su abstención para no tener que gobernar con los de Santiago Abascal.



Alegría ha criticado así en RNE lo que está ocurriendo en Extremadura, donde los socialistas han sido la fuerza más votada por delante del PP, que podría quitarles la Presidencia de la Junta si pacta con Vox.



Se demuestra, según la portavoz del PSOE, que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pedía durante la campaña que gobernase la lista más votada para ocultar que "la pareja que forma con Vox es una pareja real".



"Esto no es un espantajo que viene, no, no, no. No es una quimera (...). Ellos están gobernando ya en Castilla y León, no es algo imaginario", ha recalcado.



Sin embargo, ha recalcado que en el PP entienden que "ir con esa pareja de la mano no les va bien" y, por eso, han introducido el debate de las mayorías durante la campaña electoral, un debate que es "absolutamente engañoso".



Ha advertido de que los populares solo hablan de que gobierne la candidatura con más votos cuando les conviene a ellos y ha incidido en que "el caso más evidente lo tenemos en Extremadura"



Durante la entrevista, Alegría ha admitido la derrota del PSOE en las elecciones autonómicas y municipales del pasado domingo y ha señalado la necesidad de que ante las generales del 23 de julio sean capaces de explicar qué puede significar para el país el "monstruo de dos cabezas" que, en su opinión, conforman el PP y Vox.



La portavoz del PSOE se ha mostrado convencida de que pueden dar la vuelta a los resultados y recuperar el apoyo mayoritario de los ciudadanos. "No estoy hablando de imposibles", ha subrayado.