El CGPJ, abocado a cumplir cinco años en funciones

Con el adelanto electoral del 23-J, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) certifica que cumplirá toda la legislatura en funciones, pese a las advertencias de Bruselas de renovar antes de que España asuma la presidencia del Consejo de la Unión Europea (UE) el próximo 1 de julio.



Por si fuera poco, lo hará con el nombramiento de su tercer presidente en menos de un año, porque el actual Rafael Mozo se jubila el próximo 19 de julio, en plena precampaña.



Se cumplen así los tres escenarios que los vocales más temían por la degradación que ello supondrá de una institución que el próximo día 4 cumplirá cuatro años y medio en funciones, una "anomalía democrática" que "a estas alturas a nadie le importa ya".



El adelanto electoral afecta de lleno al Consejo General del Poder Judicial por varias cuestiones y, como dicen las fuentes consultadas, "ninguna es positiva para el organismo".



Para empezar corrobora que el órgano de gobierno de los jueces cumplirá la legislatura en funciones al haberse disuelto las cámaras, algo nunca visto en nuestra historia democrática.



Se desvanece así toda posibilidad, por remota e imposible que fuera, de hacer el enésimo intento de renovación en junio, un mes que algunos vocales habían calificado de "ventana de posibilidades" tras las elecciones del 28M y antes de la presidencia española de la UE, que arranca el próximo 1 de julio.



ESPAÑA NO CUMPLIRÁ CON LAS RECOMENDACIONES DE BRUSELAS



Abiertamente escépticos, por todo lo acontecido en esta legislatura, algunos vocales no perdían la esperanza de una renovación in extremis para cumplir con Europa, puesto que entendían que la presidencia del Consejo es un escaparate de primer orden que nuestro país debe "liderar sin grietas institucionales".



"Recomendamos proceder a la renovación del CGPJ. Es una prioridad e, iniciar inmediatamente después de la renovación, un proceso con el fin de adaptar el nombramiento de sus miembros teniendo en cuenta los estándares europeos", dijo el comisario europeo de Justicia Didier Reynders ante el rey y la ministra de Justicia. "Será positivo implementar las recomendaciones antes del comienzo de la presidencia española de la UE en julio". Ya no será posible.



Fue hace tan solo tres semanas, tiempo en el que la política interna ha arrollado con todo fijando un nuevo mapa de prioridades que, en este caso, hará que España asuma la presidencia semestral de la UE con un CGPJ elegido en 2013 y con su tercer presidente en apenas 10 meses.



UN NUEVO PRESIDENTE EN PLENA CAMPAÑA ELECTORAL



Porque el actual presidente, Rafael Mozo, aprovechó el pleno del pasado jueves para comunicar a los vocales que el 19 de julio se jubila como juez y, por tanto, pierde la condición de vocal del Consejo y dejará de ser presidente.



Corresponderá al vocal más antiguo asumir la presidencia, que en este caso será Vicente Guilarte, el tercer presidente en diez meses, un dato que refleja el "sinsentido" de la situación actual a la que se ha visto empujado el órgano de gobierno de los jueces.



Para ello, todo apunta a que Mozo convocará un pleno extraordinario antes del 19 de julio para nombrar a Guilarte.



Con este escenario, los vocales dan por hecho que doblarán su mandato y que se comerán las uvas en el Consejo por undécima vez consecutiva, porque, como explica una vocal, "aunque el anticipo electoral acorta la espera, la renovación del Consejo dependerá de muchos factores". "Seis meses no nos los quita nadie", añade otro.



Habrá que ver quien forma gobierno y cuáles son sus prioridades. Y aquí todas las miradas se dirigen al PP, que exige que primero se reforme el sistema de elección de los vocales y que los jueces elijan a los jueces antes de renovar el Consejo, que es justo lo contrario que defiende Bruselas. "Sí el PP gana y cambia la ley, más complicado aun" porque los tiempos se alargan, dice una vocal.



EL TC PUEDE CONGELAR EL RECURSO DEL CGPJ POR LAS ELECCIONES



Como también se alargan los plazos para resolver el recurso que estudia el Constitucional contra la reforma del gobierno que prohibió al CGPJ hacer nombramientos cuando estuviera en funciones, muy contestada por las asociaciones y la carrera judicial.



Porque el 1 de junio serán 82 las sillas vacías en la Justicia. 22 en el Supremo, 35 en Tribunales Superiores, 24 en Audiencias Provinciales y una en la Audiencia Nacional, una situación que solo puede ir a peor habida cuenta de que con la disolución de las cámaras es materialmente imposible renovar el Consejo.



La hoja de ruta del presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, pasaba por resolver este recurso después del 28M pero con el adelanto electoral al 23 de julio y siendo agosto inhábil, su resolución podría dilatarse en el tiempo.