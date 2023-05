Vara pierde el gobierno al sumar la derecha 33 escaños frente a los 32 de la izquierda

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, no solo ha perdido esta noche la mayoría absoluta de la que gozaba, sino que tendrá que dejar de gobernar la comunidad autónoma ante una debutante líder del PP, María Guardiola, que con el apoyo de Vox se puede convertir en la primera mujer que ocupe la Presidencia de la Junta de Extremadura.



El PSOE ha ganado las elecciones en la región, con apenas 4.000 votos de diferencia frente al PP, pero ha sido derrotado pues no ha conseguido "la mayoría suficiente para seguir gobernando", como ha reconocido Fernández Vara, pues el bloque de la derecha ha logrado más escaños que el de la izquierda, 33 frente a 32.



Los socialistas han bajado de 34 a 28 diputados, los mismos que obtiene la candidatura popular encabezada por María Guardiola, que fue elegida hace diez meses como presidenta del PP extremeño.



Los populares, que suben de 20 a 28 parlamentarios, y Vox, que entra en la Asamblea de Extremadura con cinco diputados, suman 33 escaños, mientras que los 28 del PSOE con los cuatro que mantiene Unidas por Extremadura -la coalición de Podemos, Extremadura Unida y Alianza Verde- suman 32.



Fernández Vara, en un ambiente de gran tristeza en la sede regional del PSOE en Mérida, ha dicho que la culpa de la derrota es exclusivamente suya y ha anunciado que el próximo martes se reunirá la Comisión Ejecutiva regional. "Nos sentaremos aquí y hablaremos", ha añadido con respecto a su futuro político.



Por su parte, María Guardiola ha asegurado que no siente "ni vértigo ni temor" ante el mandato de los votos y ha añadido que va a conseguir que "España salde la deuda que tiene con la región".



En una intervención en la plaza donde está la sede regional del partido, ante afiliados y simpatizantes eufóricos y con banderas de Extremadura, Guardiola ha afirmado que desde mañana se va a poner a disposición del resto de formaciones que han logrado representación en el Parlamento regional para elaborar un "proyecto plural".



Aunque el candidato de Vox, Ángel Pelayo, ha tendido esta misma noche la mano a Guardiola, éste ha advertido de que el PP "debe convencerse" de que no puede gobernar solo.



La "subida exponencial" de su formación le ha dado alas para elevar una advertencia: "tiene que saber -en referencia a Guardiola- que Vox ha venido para cambiar la política en Extremadura, no para hacer a nadie presidente" y ha dicho que su formación estará en la Asamblea regional y para defender un "orden no solo moral, sino también socioeconómico".



Al otro lado del panorama político, la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha adelantado ya que harán "más oposición que nunca", pues han logrado mantener sus cuatro diputados en la Asamblea, una cifra "heroica" teniendo en cuenta, según ha lamentado, "la ola reaccionaria que ha barrido el país".



De Miguel ha instado al PSOE extremeño a realizar una "profunda reflexión" tras una legislatura en la que, a su juicio, los socialistas han hecho "políticas en contra de las mayorías sociales con proyectos que nos condenaban a seguir siendo una tierra de sacrificio".



Con respecto a las elecciones municipales, el PP ha ganado las elecciones en tres de las cuatro principales ciudades -Cáceres, Badajoz y Plasencia, estas dos últimas con mayoría absoluta- mientras que el PSOE ha revalidado la mayoría absoluta en Mérida, así como en Almendralejo y Villanueva de la Serena, en la provincia de Badajoz.



Especialmente significativo ha sido lo ocurrido en Don Benito, donde el PSOE gobernaba con mayoría absoluta desde 2019, ya que el nuevo partido "Siempre Don Benito", contrario al proceso de fusión con Villanueva de la Serena, ha entrado con fuerza al lograr 7 ediles, mientras que el PSOE ha perdido cinco y tiene en el aire mantener la alcaldía del municipio, que ostentaba con mayoría absoluta.



El propio Vara ha reconocido, al ser preguntado por esta cuestión, que "obviamente" con estos resultados la fusión queda tocada.