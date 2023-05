Emiliano García-Page conserva su mayoría absoluta en Castilla-La Mancha, la única del PSOE

Emiliano García-Page ha logrado revalidar como presidente de Castilla-La Mancha y sigue con la mayoría absoluta para el PSOE en esta comunidad autónoma, la única que se mantiene en un escenario de victoria del PP a pocos meses de las elecciones generales.



Con el 98,5 por ciento del voto escrutado, el PSOE ha logrado 17 escaños -de los 33 que forman las Cortes regionales- mientras que el PP ha obtenido doce y Vox, que entra con fuerza en el parlamento autonómico, suma cuatro escaños.



Eso sí, la mayoría absoluta ha sido más ajustada que la de 2019, cuando el PSOE obtuvo 19 escaños.



En estos comicios, el PSOE ha logrado el 45 por ciento del voto emitido, con 482.040 sufragios, mientras que el PP ha sumado el 33 % del voto, y 360.031 apoyos, y Vox ha alcanzado el 12,84 por ciento de los votos, con 137.391 sufragios.



En cambio, Ciudadanos -que en 2019 obtuvo cuatro diputados- se ha quedado fuera del parlamento autonómico.



El barón socialista ha seguido el escrutinio desde el Palacio de Fuensalida, sede el Ejecutivo autonómico, y no ha sido hasta la una y media de la madrugada cuando ha llegado al cigarral Ángel Custodio, en Toledo, para comparecer ante los medios de comunicación.



En su intervención, ha asegurado que este 28 de mayo ha ganado la comunidad autónoma y ha señalado que no va a cambiar el rumbo de la región ni va a abandonar ningún proyecto en marcha: "Voy a ser el presidente de todos", ha dicho antes de comprometer que buscará "complicidades y alianzas" con todos los sectores.



De esta forma, el PSOE de Castilla-La Mancha -la única mayoría absoluta socialista del país- afianza su peso en el partido a nivel nacional y también el de la comunidad autónoma en el país.



LA SEGUNDA OPORTUNIDAD DE NÚÑEZ



El principal rival de García-Page en estos comicios ha sido el candidato 'popular', Paco Núñez, que aunque en esta ocasión ha tenido el viento a favor, no ha llegado a la Presidencia de la Junta de Comunidades, aunque su partido conseguirá gobernar -en solitario o con el apoyo de Vox- en todas las capitales de Castilla-La Mancha menos Cuenca e incluso en Puertollano (Ciudad Real), un feudo socialista donde el PSOE ha gobernado durante 44 años.



“La realidad es que los castellano-manchegos han hablado y han optado por una mayoría absoluta del Partido Socialista”, ha admitido Núñez en declaraciones a los medios de comunicación, con semblante serio y rodeado por todo su equipo.



Con todo, ha felicitado a los candidatos a las alcaldías y ha emplazado a “negociar, hablar y dedicar largas jornadas a dicha labor”.



También ha dicho que “sin lugar a dudas el gran vencedor” de esta noche es Alberto Núñez Feijóo: “El PP ha ganado rotundamente en España y, sin ningún tipo de duda, les digo que esto es éxito del presidente nacional, que ha conseguido dar en tan solo un año de liderazgo nacional importantísimas victorias en numerosos lugares”, ha resaltado.



Preguntado sobre su futuro al frente de la presidencia del PP castellano-manchego, Núñez se ha limitado a decir que seguirá trabajando por esta tierra “a la que queremos, a la que amamos y con la que seguimos tremendamente comprometidos”.



Del otro lado, el candidato de Vox a presidir la Junta, David Moreno, ha manifestado que, a pesar de su irrupción en el Parlamento autonómico con 4 diputados, superando así sus expectativas, "no es un día para celebrar", ya que no ha conseguido su objetivo: que las políticas socialistas sean "desterradas" de la región.



No obstante, ha señalado que su partido va a liderar la oposición "al socialismo representado por Page, que es el representante de Pedro Sánchez aquí en Castilla-La Mancha" y ha destacado que "Vox entra con mucha fuerza en las Cortes" con un equipo "muy preparado y lleno de ganas" para defender sus ideas.