El PSOE asume que deberá "esforzarse" en las generales tras su derrota

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha dicho que tienen que hacer una "reflexión de cara a los próximos meses" tras su derrota en las elecciones autonómicas y municipales, y asume que deben "esforzarse" para lograr la "confianza" en las generales.



"No vamos a ocultar que aspirábamos a forjar mayorías de progreso gracias a la movilización del electorado progresista que es evidente no se ha producido. Pero la voluntad de los ciudadanos es clara y el PSOE asume que debemos hacer las cosas mejor, esforzarnos más para lograr esa confianza en las próximas elecciones", ha declarado en una intervención sin preguntas en la sede del partido en Ferraz.



Al inicio de su comparecencia, de apenas tres minutos de duración, Alegría ha reconocido que es "evidente" el "mal resultado" del PSOE, que a falta del recuento definitivo ha perdido la inmensa mayoría de su poder territorial, incluyendo plazas destacadas como la Comunidad Valenciana, Sevilla y Extremadura.



"No es lo que esperábamos tras estas semanas de campaña electoral y tenemos que hacer una reflexión de cara a los próximos meses", ha comentado.



"Recogemos el guante, entendemos el mensaje y desde ya nos ponemos a trabajar con más intensidad", ha añadido.



Además, ha felicitado al PP que, según ha señalado, "ha absorbido todo el voto de Ciudadanos" en estas elecciones autonómicas y municipales.



"También queda claro que muchos de esos gobiernos que se tendrán que constituir en distintos ayuntamientos y comunidades autónomas solo serán posibles con la suma del PP y el partido de la ultraderecha de Vox", ha advertido.



Alegría ha dado las gracias a los "más de seis millones de ciudadanos que han confiado de nuevo en el PSOE en estas elecciones", así como a los apoderados e interventores que han trabajado en esta jornada para que transcurriera "sin ningún tipo de incidente".



Y ha felicitado a los candidatos socialistas que han "renovado sus resultados" en estos comicios.



"Nos queda seguir trabajando desde el Gobierno progresista en España para que nuestro país siga avanzando en progresos y derechos", ha concluido la portavoz del PSOE y ministra, que ha añadido que el partido celebrará el lunes una reunión de la Ejecutiva Federal para analizar los resultados.