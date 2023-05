Desokupa moviliza a centenares de personas en Barcelona al grito de "fuera Colau"

La empresa de desalojos extrajudiciales Desokupa ha movilizado a centenares de personas en el centro de Barcelona, en una manifestación contra la alcaldesa, Ada Colau (BComú), y contra el movimiento okupa, a tres días de las elecciones municipales del 28-M.



Poco después de las 21.00 horas ha arrancado de la plaza Universidad la manifestación de seguidores de Desokupa, unos 800, según la Guardia Urbana, que han desfilado tras una pancarta con el lema "La sociedad civil contra Ada Colau".



Los manifestantes, muchos de ellos vestidos con camisetas repartidas por la empresa de desalojos, han coreado consignas como "fuera Colau", "Ada Colau, dimisión", "Yo soy español", "Colau, vete ya" y también "'Currantes' sí, okupas no" y "Fuera el comunismo".



Desokupa logró caldear el arranque de la campaña electoral, al convocar una concentración para desalojar por la fuerza a los okupas que desde 2016 viven en dos edificios de la plaza Bonanova de Barcelona, adonde las semanas previas habían acudido los alcaldables de Cs, Valents y Vox en apoyo de los vecinos que protestan por la presencia de los "squatters".



Aunque acabaron por renunciar a desalojar a los okupas, seguidores de Desokupa se concentraron la noche del 11 de mayo, cuando comenzaba la campaña, en la plaza de la Bonanova, donde un dispositivo policial integrado por 380 agentes impidió posibles enfrentamientos con otra manifestación de apoyo a las casas ocupadas El Kubo y La Ruïna.



En la concentración de Desokupa se profirieron insultos contra la alcaldesa de Barcelona -"Puta Colau"-, además de proclamas nazis, por lo que el Ayuntamiento de Barcelona presentó una denuncia por delito de odio ante la Fiscalía.



A diferencia de la protesta del pasado 11 de mayo, hoy solo algunos de los seguidores de Desokupa han gritado insultos contra la alcaldesa, pero los organizadores de la marcha y otros manifestantes les han acallado rápidamente mientras exigían que no hubiera "faltas de respeto".



A lo largo de la marcha, en dirección a plaza Espanya, se ha vivido un momento de tensión cuando desde algunos de los balcones de la Gran Vía han lanzado huevos contra los manifestantes, lo que ha encendido a los seguidores de Desokupa, que han gritado insultos y se han acercado al edificio, aunque varios furgones de los Mossos les han impedido el paso.



Paralelamente, unas 150 personas, según la Urbana, se han concentrado en la plaza Dels Àngels en una manifestación contra Desokupa bajo el lema "Raval Antifascista. Raval vs VOX" y "No pasarán, Barcelona será la tumba del fascismo".



La manifestación antifascista ha iniciado una marcha en dirección a la plaza Universidad, de donde partía la de Desokupa, pero un cordón de agentes antidisturbios les ha impedido el paso y han evitado que coincidieran con la otra protesta.



Los manifestantes pro okupas han tirado entonces huevos contra los policías, que los han encapsulado con el propósito de identificarlos, sin que se hayan desatado más incidentes.



La protesta de Desokupa ha llegado hacia las 22.00 horas a la plaza Espanya de Barcelona, donde los convocantes la han dado por finalizada.