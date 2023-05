Abascal invita a Feijóo y a Sánchez a presentarse "juntos" al coincidir en "lo esencial"

El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, ha lamentado este jueves que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, prefiera pactar con los socialistas que con su partido en las próximas elecciones municipales y autonómicas, y le ha invitado a presentarse "junto" con el PSOE, ya que están de acuerdo "en lo esencial".



En un acto electoral celebrado en Sevilla de apoyo a la candidata a la Alcaldía de la ciudad, Cristina Peláez, Abascal ha arremetido contra el PSOE, principalmente por los últimos acontecimientos sobre la presunta compra de votos en algunos territorios, pero ha lamentado también la actitud de Núñez-Feijóo, al que le ha preguntado si no es consciente de que lo que necesita no es pactar con el PSOE sino que tenga "una oposición larguísima".



Ha lamentado que Feijóo "renuncie" a que gobierne la lista que no sea la más votada, y ha preguntado al líder del PP si eso significa, por ejemplo, que renuncia a que el candidato popular, José Luis Sanz, pueda gobernar si no gana y pero pueda sumar con la candidatura de Vox.



"¿Por qué no se presentan juntos si están de acuerdo en los esencial?", se ha preguntado Santiago Abascal, quien ha mostrado su preocupación por la "soberbia" del líder del PP con esta actitud, más propia de un partido "de una España de hace 15 años" caracterizada por las mayorías absolutas.



Tras recordarle que "estamos nosotros y no nos vamos a ir", Abascal ha recordado también la "falta de gratitud" que demostró, a su juicio, el PP de Juanma Moreno en Andalucía, que necesitó el apoyo de Vox pero al final mantuvo la red clientelar que sustentaba a los gobiernos socialistas.



"Solo pretenden que les toque el turno para no cambiar nada, pero que nadie cuente con nosotros para el chantaje o el trágala. Hemos venido a derogar toda la porquería socialista", ha subrayado Abascal.



Abascal, que ha lamentado que la política se haya convertido en el "arte de engañar y de mentir a los ciudadanos", ha censurado que los partidos mayoritarios "cambien" su discurso en función del territorio que pisen, algo que nunca va a hacer Vox, único partido nacional "que dice lo mismo en Sevilla que en Madrid y que no ha cambiado su discurso"



Ha presumido de realizar una política "recta", pese el disgusto de haber contado con "dos pares de quinquis que nos han salido ranas", de los 36.000 candidatos que se presentan a las elecciones locales y autonómicas, algo de lo que, según ha destacado, no pueden presumir sobre todo el Partido Socialista.



El líder de Vox ha arremetido contra este partido, del que ha destacado las "trampas de compra de voto" algo que, en su opinión, no solo se produce en "las esquinas" a los inmigrantes por 200 euros en Mojácar (Almería), pasando por Melilla, pero también con los anuncios del presidente, Pedro Sánchez, en los consejos de ministros.



Ha hecho un repaso por los imputados en los últimos días por esta cuestión y por otros asuntos como el secuestro de una concejal socialista de Maracena (Granada) hasta el punto de tildar al PSOE de comportarse como una "banda criminal" con actuaciones como estas o la aprobación de leyes que parecen hechas por "sicópatas".



El líder de Vox ha aprovechado para recordar que en el caso de los ERE falsos "no todos están en la cárcel" en alusión al expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, quien está a la espera del pronunciamiento de la Audiencia de Sevilla sobre el tratamiento de su enfermedad.



Ha destacado que desde el PSOE se tilde a Vox como el partido del odio y ha admitido que lo que realmente odia su partido es el "comportamiento" de los socialistas: "Tenemos fobia a cómo se comporta", ha recalcado Abascal, quien ha reiterado en el haber de los socialistas "mordidas, sueltas de violadores y ahora compra de votos".