Igualdad asegura que "casi ningún" gobierno autonómico está implantando la ley del aborto

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha asegurado este jueves que "cas ningún gobierno de las comunidades autónomas está implementando correctamente la ley del aborto", por lo que ha recordado a las diferentes regiones que "deben cumplir la ley" porque el aborto "es un derecho constitucional".



En una intervención en Canal Red, Rodríguez ha apuntado que, entre otras medidas, los ejecutivos autonómicos han de modificar los currículos educativos para incluir la educación sexual obligatoria en todas las etapas, además de garantizar que todas las mujeres puedan "abortar en un hospital público cercano a su domicilio".



Concretamente, la secretaria de Estado ha criticado la situación del aborto en Castilla la Mancha, donde, en sus palabras, todas las interrupciones voluntarias del embarazo del último año se han realizado en clínicas privadas.



"Es importante que no suceda así", ha defendido Rodríguez, quien ha alegado que en la sanidad pública este servicio no solo se "presta mejor", si no que ayuda a "ahorrar dinero".



Asimismo, ha apuntado que las regiones también deben crear un registro de médicos objetores de conciencia, además de contratar más facultativos si es necesario.



La ministra de Igualdad, Irene Montero, envió ayer una carta a las comunidades autónomas en la que les exigía el cumplimiento de estas medidas y recordaba que "la ley del aborto se tiene que cumplir en todo el país, sin excusas", según expuso en su cuenta de Twitter.