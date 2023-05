La presidenta de la AVT respalda a Ayuso: ETA sigue viva en pancartas y homenajes

La presidenta de la Asociación de Victimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, ha mostrado este martes su respaldo a las polémicas palabras de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de que ETA sigue viva y ha asegurado no sentirse ofendida como víctima por esa afirmación porque la banda terrorista sigue presente "en pancartas, fotografías, brindis y homenajes".



Durante su intervención en un desayuno informativo al que han acudido, entre otros, el portavoz del PP, Borja Sémper, el diputado y candidato de VOX a la alcaldía madrileña, Javier Ortega Smith y el delgado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, la presidenta de la AVT se ha referido a las últimas controversias.



Una de ellas, la afirmación de Ayuso de que "ETA está viva" a raíz de otra polémica, la que EH Bildu haya incluido a 44 condenados por terrorismo en sus listas para las elecciones del 28M y que no solo ha aflorado las diferencias con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sino también con otras víctimas como la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, que replicó sentirse ofendida.



"A mí me parece absurda la polémica. Hablo como presidenta de la AVT que además tiene el mismo discurso que al principio y sé que tengo el aval de 4.800 víctimas. ETA sigue viva en recibimientos, en pancartas, en fotografías, en los brindis y homenajes y a mí no me ofende que se diga que ETA sigue viva porque lo está en todos estos temas", ha enfatizado Araluce.



De hecho, la inclusión de etarras condenados en las listas de EH Bildu es el ejemplo, a su juicio, de que ETA aún no ha terminado y d que no son precisamente las víctimas quienes están resucitando a la organización terrorista, que lleva más una década disuelta ,sino la formación abertzale y, sobre todo, el Gobierno de Pedro Sánchez, por tenerles como "socio preferente".



"El Gobierno está gobernando gracias a los terroristas", ha acusado Araluce, antes de reclamar que se aísle políticamente a este partido y de lamentar que no ha habido "voluntad política" para ilegalizar a Bildu, a pesar de que, en su opinión, existen indicios para poder haberlo hecho desde 2018.



Preguntada sobre los presos etarras -todos cumplen ya condena en cárceles vascas-, la presidenta de la AVT ha denunciado que existe un trato "preferente" hacia ellos por parte de la administración penitenciaria vasca que "facilita terceros grados y preconcede premisos de doce horas para ir al médico".



Además, ha advertido de que "algo están escondiendo" cuando no hay respuesta a la información que han solicitado sobre los responsables penitenciarios sobre la posibilidad de que los presos etarras cumplan sus penas ne cárceles individuales.



La intervención de Araluce se ha visto interrumpida unos minutos por una indisposición de la expresidenta y ahora presidenta de honor, Ángeles Pedraza, quien, tras sufrir una caída al finalizar la presentación, sufrió un desvanecimiento.