Abascal asegura que Vox no le "regalará" los votos al PP ni será su "coche escoba"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que esta formación no le regalará los votos al PP en las distintas comunidades autónomas en las que sea decisivo para gobernar, ni será su "coche escoba para luego darle los votos y que hagan lo que les dé la gana".



Así lo ha asegurado este domingo en un acto público en Ciudad Real donde centenares de simpatizantes de Vox han llenado la Plaza de los Mercedarios y en el que el líder de Vox ha estado acompañado por el candidato de esta formación a la presidencia de Castilla-La Mancha, David Moreno.



Abascal, que el fin de semana central de la campaña electoral se ha centrado en Castilla-La Mancha con tres actos en dos días en Guadalajara, Ciudad Real y Albacete, quiere que Vox sea decisivo en esta región, como lo fue en Castilla y León y puede serlo en Extremadura y Murcia, ha avanzado.



Precisamente, sobre la posibilidad de futuros pactos en comunidades autónomas como Murcia y Extremadura, donde los líderes del PP, Fernando López Miras y María Guardiola Martín, han dicho que Vox debería dejarles gobernar en solitario, se ha preguntado por qué Vox tendría que apoyarlos.



A Fernández Miras le ha recriminado que quiera gobernar en solitario al decir que "los gobiernos de coalición son un engaño, cuando el engaño es haber gobernado en Murcia pactando con unos tránsfugas que traicionaron a Vox", ha aseverado.



Abascal también ha asegurado, dirigiéndose a sus simpatizantes, que "el que quiera que nosotros entreguemos los votos gratis, que entreguemos vuestra confianza, vuestros principios y vuestras expectativas a otro partido que ya nos ha traicionado hace mucho tiempo, para que vuelva a malgastarlo, que vote directamente al PP".



Por el contrario, ha continuado, "el que quiera una alternativa ya sabe que para eso estamos nosotros; el que quiera un gran cambio, ya sabe que para eso servimos; el que quiera derogar toda la política socialista ya sabe que esa es nuestra vocación, y el que quiera tener una ambición grande para España, ya sabe que para eso servimos".



Y le ha recordado al PP que "no se equivoquen" porque ya en Castilla y León se demostró, cuando se abrieron las urnas, que "Vox tenía una fuerza extraordinaria y fue muy fácil negociar", hasta el punto de que "no hubo presión que pudiese con nosotros, ni política ni mediática".