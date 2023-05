Feijóo acusa a Sánchez de buscar el apoyo de Bildu para seguir en Moncloa aun perdiendo

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este viernes al Gobierno de que el PP no se va a "callar" ante los pactos del PSOE con Bildu y el "blanqueamiento" de esa formación política. Dicho esto, ha recalcado que al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, solo le importan los escaños de Bildu para seguir en el Palacio de La Moncloa "aún perdiendo las elecciones generales".

"Ante las dificultades y retos de España, a Sánchez lo único que realmente le importa es el yo, yo, yo. Y después del yo, yo, yo, otra vez yo. Lo único que le importa es tener cinco votos de Bildu para intentar mantenerse en el Gobierno de España aún perdiendo las elecciones generales", ha declarado Feijóo en un acto en Lugo junto a la candidata a la Alcaldía de la ciudad, Elena Candia.

En un acto al aire libre en los jardines Eurostars Gran Hotel Lugo ante 400 afiliados y simpatizantes del partido, Feijóo ha avisado a Sánchez que "no va a conseguir" que los españoles se olviden" de cuando prometió en 2019 que no pactaría con Bildu. "Nos estaba mintiendo a todos porque hoy Bildu es su socio", ha aseverado.

El jefe de la oposición ha recalcado que "no es de recibo que no sea capaz de romper" con esa formación "ni cuando meten en sus listas a 44 personas condenadas por terrorismo". De la misma manera que "no es de recibo" que en Galicia haya formaciones que "son socias de Bildu y vayan en sus mismas papeletas en las elecciones europeas", en alusión al BNG. "Es bueno que la gente de Lugo en su totalidad lo reflexione", ha aconsejado.

Feijóo ha dejado claro que no soltará el tema de Bildu en campaña aunque, según ha dicho, ya sabe que al Gobierno "le molesta" que hablen de esto e intenta "desviar la atención de todas las maneras posibles, insultando o injuriando" al PP. "No nos vamos a callar ni nos vamos a resignar", ha proclamado, para subrayar que el PP es un "partido constitucionalista" que tiene "memoria".

Tras asegurar que "no hay que resignarse" a que Bildu "se presente con normalidad" a las elecciones y sea "blanqueado" por el Gobierno, el presidente del PP ha recriminado de nuevo a Sánchez que dijera el martes en el Senado que el PP "hizo lo imposible para evitar" la derrota de ETA.

"Es una de las afirmaciones más indignas que ha hecho un presidente del Gobierno de España en nuestra historia. Por eso es indigno incluso de la boca del señor Sánchez", ha proclamado, para añadir que "por mucho que se empeñe" y "haya aprobado la ley de la memoria histórica con Bildu", Sánchez "no va a cambiar la historia de España" porque a la banda terrorista la derrotaron todos los españoles.

NO ENTRA EN EL DEBATE SOBRE LA ILEGALIZACIÓN QUE PLANTEA AYUSO

Como ya hizo anoche en Barcelona, Feijóo no ha hecho ninguna mención a la posible ilegalización de Bildu, un debate que ha puesto encima de la mesa la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien cree que se podría explorar esa vía porque Bildu no es "heredera de ETA" sino que es "ETA".

Sin embargo, la dirección nacional del PP cree que no hay encaje en la Ley de Partidos para esa ilegalización, según sostienen sus propios servicios jurídicos. Así lo expuso públicamente este jueves la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, quien cree que hay que diferenciar la "cuestión jurídica" de la "cuestión política", siendo esta última en la que el PP nacional pone el foco en este momento.

La cúpula del PP considera que las declaraciones de Ayuso y de 'Génova' "no son incompatibles". "Cada uno va en la búsqueda de un objetivo concreto", han asegurado a Europa Press fuentes próximas a Feijóo, que sostienen que la presidenta madrileña "va a por el electorado de Vox" y "tiene derecho a manifestar su opinión", sin que sus palabras hayan "tensionado" a la dirección del partido. "No hay incomodad de ningún tipo", han zanjado las mismas fuentes.

PIDE "NO RESIGNARSE" A ESTA FORMA DE HACER POLÍTICA

En el mitin de Lugo, Feijóo ha recuperado sus críticas a la gestión económica de Sánchez, al que ha acusado de estar centrado en "gastar", "recaudar" a través de los impuestos y "endeudar a las próximas generaciones. "La deuda que tenemos todos, ha vuelto a marcar un nuevo récord histórico. Ya sobrepasamos con creces el billón y medio de euros", ha denunciado, para advertir de que son más de "200 millones de euros cada día".

"No hay que resignarse, por lo tanto, a esta forma de hacer política, no hay que resignarse a escuchar cómo se nos dice que todo va de maravilla cuando acabamos de pasar ahora por la calle por varios supermercados sabiendo que hay mucha gente que no puede comprar lo que compraba antes o que simplemente una botella de aceite se ha incrementado más de un 60%", ha manifestado.

En este sentido, ha recalcado que "no es posible decir que España va bien cuando resulta que las familias pagan 300 euros de hipoteca más al mes". De la misma manera, ha criticado que el Gobierno presuma de "un enorme incremento del empleo" cuando España es el país de Europa "con más paro y el segundo país de Europa con más paro juvenil y más paro femenino".

Feijóo ha asegurado que tampoco hay que "resignarse" ante leyes del Gobierno que son "chapuzas" como la del 'sólo sí es sí' o a que "las minorías impongan sus intereses minoritarios a los gobiernos que deben ser de todos". "Y no hay que resignarse a dar por normal el incumplimiento de la palabra o directamente la mentira como herramienta política", ha proclamado, tras recordar algunas promesas de Sánchez en 2019 como no conceder indultos a los condenados por el 'procés' o la tipificación del referéndum ilegal.

Feijóo ha animado a los ciudadanos a ejercer el voto el 28 de mayo para empezar a cambiar la forma de hacer política, después de que se incumplan las promesas electorales o los independentistas "se jacten de ser decisivos en la política nacional". "Hemos escuchado descalificaciones de todo tipo, incumplimientos de todo tipo", ha abundado.

ANIMA A IR A VOTAR PARA QUE EL CAMBIO "NO LO PUEDA PARAR NADIE"

Tras recalcar que "otra política es posible", el líder del PP ha pedido el voto a los que "siempre" han votado al PP y a aquellos que les dejaron de votar en un momento determinado, pero también a los que no votan al PP. Según ha añadido, su partido va a gobernar "para todos" mientras que Pedro Sánchez es "una persona que solo mira por sí misma".

Finalmente, Feijóo ha reclamado a los ciudadanos que lleven el voto "a la urna con tranquilidad para que ese cambio no lo pueda parar nadie". "Quedan nueve días. Nueve días para iniciar un nuevo futuro en Lugo, nueve días para iniciar un nuevo futuro en la Diputación y nueve días para que los españoles en su conjunto, hablen".