La Policía descarta la intervención de terceras personas en la muerte de las mellizas

La Policía Nacional considera que, "en principio", no ha habido intervención de terceras personas en la muerte de las mellizas de 12 años y nacionalidad rusa al precipitarse desde un sexto piso por una ventana de un edificio de Oviedo.



Así lo ha apuntado, en declaraciones a los periodistas, el inspector Pedro Aguado, portavoz de prensa de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, quien ha calificado lo ocurrido de "suceso trágico".



"Parece ser que no hay intervención de terceras personas y que podemos hablar de un suceso muy trágico y muy lamentable", ha dicho el portavoz policial, quien, ante la insistencia de la prensa, ha eludido referirse a lo ocurrido como un accidente y ha insistido en calificarlo de "suceso trágico".



El inspector ha subrayado que aún no se dispone de todos los datos "de una manera fehaciente" porque las brigadas de la Policía Científica y de la Policía Judicial siguen recabando información.



Los hechos han ocurrido sobre las 9:00 horas en un edificio ubicado en el número 47 en la calle Facetos, en el barrio de la Ería de la capital asturiana.



Según han apuntado a EFE otras fuentes cercanas a la investigación, aunque las menores vivían en una cuarta planta, la ventana que se ha encontrado abierta y desde la que podrían haberse lanzado está en la sexta planta.



De acuerdo a estas fuentes, las niñas habrían salido de casa con la aparente intención de ir al colegio; sin embargo, dejaron las mochilas en el rellano antes de arrojarse por la ventana del sexto piso que está en las escaleras interiores.



Las niñas, alumnas del colegio de la Ería, tienen un hermano de 10 años que en el momento del suceso se encontraba ya en el centro escolar.



Los padres, que llevaban varios años residiendo en Oviedo y se desconoce si estaban en casa, están recibiendo atención psicológica.



Esta tragedia se produce cuando se cumplen tres meses de un suceso similar ocurrido en Sallent (Barcelona), donde el 21 de febrero dos gemelas de origen argentino, también de 12 años, se arrojaron al vacío desde el balcón de su casa en un tercer piso. Una de las niñas falleció y la otra resultó herida grave.