La asociación mayoritaria de jueces ve "inasumible" la última propuesta del Gobierno

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria entre los jueces y la más conservadora, considera "insuficiente" e "inasumible" la última propuesta del Gobierno para intentar frenar su huelga indefinida, mientras que las asociaciones progresistas la apoyan.



La directiva de la APM lamenta que los Ministerios de Justicia y de Hacienda y Función Pública, con los que dialogan las asociaciones en la mesa de retribuciones, no hayan mostrado "cambio alguno" en su actitud y que la oferta presentada tras la reunión del martes por el Gobierno, de 46,7 millones de euros y otras mejoras laborales sea "idéntica" a la del 8 de mayo, ha informado la APM .



No obstante, asegura que acudirá a la reunión de este jueves, en la que las asociaciones deben dar una respuesta al Gobierno sobre su oferta, "con voluntad negociadora y actitud constructiva y velando, como siempre, por los intereses de la carrera judicial y la defensa de su dignidad".



En cambio, Juezas y Jueces para la Democracia, la única asociación judicial progresista, ha anunciado que apoya la propuesta del Ejecutivo tras la votación que ha celebrado este miércoles entre sus afiliados, de manera que se suma a la Unión Progresista de Fiscales, que ya había respaldado previamente el plan del Ministerio.



Así, el 79,84 % ha votado a favor de que se apoye la propuesta, un 16,60 % ha votado en contra y el 3,55 % se ha abstenido.



Con estos resultados, la asociación apuesta por "una actitud responsable" con la función que realizan como jueces para lograr un acuerdo que "evite que se incrementen los perjuicios" a los profesionales del derecho y la sociedad.



La última propuesta del Gobierno, que incluye un paquete de 46,7 millones de euros para aumentar las retribuciones de jueces y fiscales, contempla también otras mejoras laborales, como un incremento de plazas, una subida en el complemento de destino y reuniones anuales, entre otras medidas.



Aunque la mayoría de las asociaciones consideró la semana pasada insuficiente la oferta económica, que supondría un aumento de unos 450 euros brutos mensuales de media, los representantes de las dos asociaciones mayoritarias -APM y Asociación de Fiscales (AF)- dijeron el martes que iban a "valorar todo" y que estaban "abiertos al diálogo" y "por el acuerdo".



Tras el anuncio del aplazamiento de la huelga indefinida anunciada a partir del lunes pasado por parte de cuatro de las cinco asociaciones convocantes, la directiva de la APM se decantó por dejar en suspenso el paro "como gesto de buena voluntad" y "a la espera de los avances que se produzcan en la mesa de retribuciones". El resto de las organizaciones lo han aplazado al próximo lunes, día 22.



Las progresistas Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) son las únicas que no se han sumado en ningún momento a la convocatoria de huelga.