EH Bildu: La renuncia de los candidatos demuestra "compromiso por la convivencia"

La candidata de EH Bildu al Parlamento foral, Laura Aznal, ha considerado que la renuncia de los siete candidatos condenados por ETA a recoger su acta si son elegidos demuestra "el compromiso incuestionable de Euskal Herria Bildu por avanzar en una convivencia, en una verdad, justicia y reparación hacia todas las víctimas".



Lo ha dicho Aznal a preguntas de los periodistas en su comparecencia diaria de campaña, a la que ha acudido a la misma hora en la que se hacía pública la renuncia de siete personas condenadas por asesinatos de ETA a tomar posesión de las concejalías a las que optan por EH Bildu el 28M.



"No lo he podido leer en detalle pero, en cualquier caso considero que la decisión de estas personas es un paso en positivo, un paso para seguir avanzando. Y demuestra una vez más el compromiso incuestionable de Euskal Herria Bildu por avanzar en una convivencia, en una verdad, justicia y reparación hacia todas las víctimas y es algo en positivo".



Preguntada sobre si era una decisión personal de los candidatos o a instancia de EH Bildu, Aznal ha eludido la respuesta, al insistir en que "estas personas han decidido dar un paso en favor de la convivencia y de las vías democráticas, que es algo incuestionable. No son palabras, son hechos que lleva defendiendo EH Bildu desde su nacimiento", ha zanjado.