El PSOE dice que Núñez Feijóo solo va al Senado a "embarrar"

La portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, ha reprochado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se dedique a "embarrar" el debate político en sus intervenciones en la Cámara Alta y por ello ha augurado que en su cara a cara de esta tarde con el presidente Pedro Sánchez "no va a haber novedades".



Según Granados, el senador Feijóo "se dedica aquí solamente a hacer ruido" porque su papel en el Senado es de "poco trabajo y mucho ruido", así que se ha mostrado convencida de que en su debate de hoy con el presidente del Gobierno se volverá a confirmar su empeño por "embarrar" y "disimular su formidable insolvencia".



"Lo único que aporta es un legado recortes, de corrupción y de especulación", ha proseguido la portavoz socialista en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, en la que además se ha mostrado sorprendida porque porque el jefe de la oposición quiera preguntar al presidente si cree que los españoles se merecen que les digan la verdad.



En su opinión, la verdad es que el Gobierno "está preocupado y está actuando ante lo urgente y lo importante" y mientras el Gobierno "trabaja" tiene ante sí un PP "que confronta", por lo que el cara a cara de la sesión de control, opina, no aportará muchas novedades: Feijóo se dedicará a esa confrontación y Sánchez explicará la "extensa y positiva labor" del Gobierno.



También ha recriminado al PP que, carente de propuestas y dedicado a esa tarea de "embarrar", siempre "saque a ETA a pasear", como a su juicio ha hecho con las listas de Bildu que incluyen a etarras condenados que se presentan a las elecciones municipales, un debate a su entender "artificial" porque hace 12 años que la banda dejó de matar.



Tras conocerse que siete de los candidatos de Bildu han anunciado que no tomarán posesión de sus cargos de concejales si salen elegidos, ha recordado que para el PSOE "lo primero son las víctimas" y ha apostillado que "cualquier decisión que vaya favor de ellas es una buena decisión".