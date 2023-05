"El PSOE ya no pactará con los amigos de los terroristas, sino con los asesinos"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha advertido de que el PSOE, tras la inclusión de condenados por terrorismo de ETA en las listas electorales de EH Bildu, "ya no va a pactar con los amigos de los terroristas, sino directamente con los terroristas, con los que asesinaron".



"El Gobierno de Pedro Sánchez pacta directamente con los terroristas y con los asesinos", ha manifestado este lunes Abascal en un mitin del partido en Santander ante unas 700 personas.



Abascal ha defendido la propuesta de Vox para que el Congreso inste al Gobierno a que solicite la ilegalización de EH Bildu, que, a su juicio, será "una prueba de fuego" para conocer la postura de los populares.



A juicio del presidente de Vox, el Ejecutivo de Pedro Sánchez representa "lo peor, la España al revés, en la que se confunde el bien y el mal y en la que se pisotea el sentido común".



"Frente a eso estamos solo nosotros porque también está el PP, pero si uno (el PSOE) es una España al revés, los otros (PP) son una España de perfil", ha censurado Abascal, quien no confía en los populares porque "no se oponen a nada esperando a que pase el tiempo a ver si se ponen ellos donde está Pedro Sánchez".



Abascal ha criticado que "todos los retrocesos sociales que la izquierda presenta como avances y que son una batalla cultural, el PP se los traga uno detrás de otro", antes de censurar además que "están cortejando a los nacionalistas vascos y pretenden pactar antes con el PNV que con Vox".



El objetivo de Vox, ha dicho Abascal, no es solo "echar a Pedro Sánchez" como, en su opinión, pretende el PP. "Ese es solo el medio, la verdadera prioridad es derogar todas sus políticas", ha incidido.



Y ha advertido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que permitir gobernar al PSOE en las regiones en las que sea el partido más votado -dejando a la lista más votada, como proponen los populares-, a pesar de que pueda darse una mayoría PP-Vox, es "una traición y abandono a millones de españoles".



El presidente de Vox también se ha referido a la situación de Cantabria, a cuyo presidente y candidato a la reelección del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha augurado "una caída libre" para este 28M que le convertirá "en un personaje irrelevante" y a quien ha reprochado que "es cómplice de todo lo que ha hecho Pedro Sánchez en España".



"La mejor demostración de que siempre ha estado con el poder es que está todo el puñetero día en la televisión. Tiene más minutos de televisión que Pedro Sánchez", ha censurado Abascal, antes de celebrar que "cada segundo que pasa hay un cántabro que se da cuenta de que no se puede confiar en un individuo como este".



El presidente de Vox ha estado acompañado por la candidata de la formación a la presidencia de Cantabria, Leticia Díaz, y el candidato a la alcaldía de Santander, Emilio del Valle.