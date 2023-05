Abascal pide al PP que rectifique su "posición suicida" y favorezca mayorías con Vox

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha tendido este lunes la mano al PP para que rectifique su "posición suicida" de dejar gobernar a la lista más votada y, aunque ha reconocido que será difícil entenderse con una dirección nacional que está "muy confusa", sí ve posibilidad de entenderse con algunos líderes regionales.



"Veremos con qué PP hablamos; probablemente podamos entendernos con algunos líderes regionales antes que con una dirección nacional que está ciertamente muy confusa", ha afirmado el dirigente de Vox.



Según Abascal, aunque Vox sigue ofreciendo una "alternativa y esperanza" a los españoles, ve con "gigantesca preocupación" cómo el otro partido que podría participar de esa alternativa "parece que solo quiere que gobierne la lista más votada, es decir, que gobierne el PSOE con Bildu".



"Ante eso, nos vamos a mantener firmes, tendiendo la mano, apelando al sentido común y pidiendo una rectificación" a los populares, ha insistido el líder de Vox, que considera que esa es la forma de no dejar abandonados "en muchísimos españoles" que esperan ver descabalgados a los socialistas de las instituciones.



Abascal no se ha pronunciado directamente sobre la posibilidad de conformar un gobierno con el PP, si bien ha incidido en que van a hacer que sus votos sean "respetados" ya que la experiencia les dice que cuando están fuera, como en Madrid o Andalucía, "los pactos no son respetados", mientras que el modelo de Castilla y León, con un gobierno de coalición, "a veces con diferencias y desacuerdos, funciona".



En cualquier caso, ha señalado que el PP es un "partido muy complejo" que no dice lo mismo en Madrid, Ceuta o el País Vasco, que en algunos lugares pacta con Vox, pero que también colabora con otros para declararles personas non grata, como en el caso de Ceuta, o que impone "líneas rojas socialistas" para pactar con la formación verde.



Abascal ha hecho estas declaraciones en el Real Sitio de Covadonga, el mismo lugar donde arrancó la campaña electoral hace cuatro años por ser un lugar cargado de simbolismo ya que en este paraje del occidente del Principado asturiano don Pelayo derrotó a las tropas musulmanas en el año 722, una batalla que está considerada como el origen de La Reconquista.



Ante la estatua del rey Pelayo y rodeado por medio centenar de seguidores, algunos de ellos con banderas de España, Abascal ha asegurado que hoy el país está "mucho peor" que en 2019, cuando en el mismo lugar alertó de que la "izquierda se estaba entregando a los enemigos de España".



"No fuimos escuchados entonces y hoy estamos mucho peor con un PSOE que no solo va pactar con los amigos de los terroristas, sino que lo va a hacer directamente con esos 44 criminales que están en las listas de Bildu que es el partido socio de quien hoy gobierna en España", ha subrayado.



En su opinión, cada vez está mas claro que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha comprado su sillón" en La Moncloa pactando con todos los enemigos de España, los de dentro y los de fuera, los separatistas, los terroristas, los que quieren invadir Ceuta y Melilla, los que lanzan la inmigración ilegal o insultan a la historia de España en América y son recibidos aquí "con alfombra roja".