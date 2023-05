Bendodo reprocha a Sánchez que mientras no rompa con Bildu

El coordinador general del Partido Popular (PP), Elías Bendodo, ha asegurado este domingo que, mientras que no rompa el PSOE su relación con Bildu, "Pedro Sánchez y el PSOE en toda España y su sanchismo ofenden a todas las víctimas, a todos los españoles incluso ofenden a la propia democracia". Así lo ha aseverado tras criticar los pactos del Gobierno con Bildu y calificar como "hecho insultante al conjunto de los españoles que 40 etarras, siete de ellos condenados por delitos de sangre, vayan en las listas de Bildu. Eso es inaceptable".

No seré yo el que diga que las papeletas del Partido Socialista están manchadas de sangre, de la sangre de las víctimas, no seré yo el que lo diga, pero la gente lo dice en la calle, la gente está avergonzada con esto, la gente no va a aceptar esto

A renglón seguido, el líder 'popular' ha manifestado: "No seré yo el que diga que las papeletas del Partido Socialista están manchadas de sangre, de la sangre de las víctimas, no seré yo el que lo diga, pero la gente lo dice en la calle, la gente está avergonzada con esto, la gente no va a aceptar esto".

En este sentido se ha pronunciado Elías Bendodo durante un acto electoral de apoyo al candidato del PP a la Alcaldía del municipio malagueño de Mijas, Ángel Nozal, junto a la presidenta del PP en la provincia, Patricia Navarro, y donde ha criticado las políticas del Gobierno en diversas materias y ha asegurado que "Pedro Sánchez no le dice la verdad ni al médico".

El coordinador de los 'populares' ha hecho una comparación respecto a "los 40 terroristas de ETA" --en referencia a las listas de Bildu-- con los 30 políticos --del PP y del PSOE-- "que no se pueden presentar en ninguna candidatura porque ETA los asesinó. Y nadie del PSOE dice ni una voz, ni una palabra", ha criticado.

"Sánchez desde Washington dice que es indigno. Pues mire, yo le digo a Sánchez que sí, que es indigno que Herri Batasuna, que Bildu haya metido a asesinos en su lista. Pero es igual de indigno que Sánchez y el Partido Socialista pacten con Bildu y con Herri Batasuna las leyes de este país. Eso sí que es indigno", ha dicho.

Por último en relación a este tema Bendodo también ha dicho: "No contentos con meter más de 40 miembros de ETA en las candidaturas, sino que ahora también han metido un etarra en la Junta Electoral de Álava. Y el Partido Socialista ni el Gobierno dice ni pío".

El líder 'popular' ha criticado que Pedro Sánchez haya "desprotegido al Estado", y al respecto ha apuntado: "A ningún presidente se le ocurrió eliminar el delito de sedición, que significa que ahora atentar contra el Estado, atacar a España es gracioso, como hicieron los independentistas catalanes".

Ha acusado al presidente del Gobierno de "abaratar" el delito de malversación: "Corromperse hoy en España es más barato gracias a Pedro Sánchez. Claro, ahora venimos, los que estamos en Andalucía, vemos que algunos de los condenados por los ERE están pidiendo un traslado a la cárcel por la nueva reforma gracias a la reforma de Pedro Sánchez. Al final, nada es casualidad", ha añadido.

"Tenemos un presidente del gobierno que dijo que su gobierno iba a ser feminista. ¿Estaréis de acuerdo conmigo si os digo que en más de 40 años de democracia y de distintos gobiernos que ha tenido nuestro país en democracia de distintos colores, PSOE, PP, nunca un Gobierno en democracia en España, hizo tanto daño a las mujeres y a los menores con una ley nefasta" ha dicho a los asistentes al mitin.

Al respecto de este asunto ha añadido: "Hoy más de mil agresores sexuales y violadores han visto reducidas sus penas, sus condenas gracias a la ley de Pedro Sánchez del solo sí es sí. Cien de ellos han salido de la cárcel".

Por último, Bendodo ha criticado las políticas de pactos del Gobierno con Bildu destacando que con esta formación política ha pactado en esta legislatura la reforma del Código Penal, la ley de memoria democrática "y ahora esta ley de vivienda que protege a los okupas".

En clave regional, provincial y local ha puesto en valor la candidatura de los 'populares' a la Alcaldía de Mijas para funcionar "con tres motores a pleno rendimiento, como sería el motor del Ayuntamiento, con Ángel Nostal pilotando, el motor de la Junta de Andalucía, con Juanma Moreno empujando, y el motor de la Diputación provincial. Mijas se saldrá del mapa".