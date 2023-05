Otegi afirma que EH Bildu acabará por "gobernar"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que esta coalición tardará "más o menos" pero acabará por "gobernar" en Euskal Herria.



"El ambiente del cambio, que se sustanciará mas tarde o temprano, ya corre por las venas del tejido social de este país", ha destacado Otegi en un acto electoral en Bilbao.



Cuando EH Bildu gobierne, ha añadido, los demás lo tendrán que "aceptar con deportividad democrática".



Sin hacer mención a la polémica suscitada por la inclusión de condenados de ETA en las listas de EH Bildu para las elecciones del 28M, Otegi ha considerado que se está planteado una campaña en la que algunos "prefieren el barro que el debate político de altura" y "degradan" ese debate.



Otegi ha dicho que esta situación no constituye una "sorpresa" porque ya advirtió de que la campaña iba a ser "muy sucia".



Sin hacer ninguna alusión concreta, Otegi se ha referido a quienes "compran" los "marcos políticos" de "la derecha" y ha asegurado que "eso es una irresponsabilidad".



Ha dicho que entiende que haya quien "compre" el discurso fiscal y "neoliberal" de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP), aunque ha añadido que no se imaginaba que se sume a su discurso alguien que se diga "abertzale".



"No es normal, patriótico ni abertzale trasladar a este país lo peor de la política, lo peor de la cloaca, todo lo que tiene un interés en que no hablemos de soluciones y que este pueblo avance", ha añadido el líder de EH Bildu.



"A la política vasca se viene con las irresponsabilidades dejadas en casa", ha subrayado.



Ha definido a EH Bildu como un "espacio para el reencuentro" entre abertzales y "sectores desde la socialdemocracia hasta los comunistas", en lo que a su juicio constituye una "mayoría social".



"El día 28 vamos a ser más. Quizás no todos los que quisiéramos, pero muchos más de lo que las élites económicas y las cloacas del Estado quisieran que fuéramos", ha concluido.