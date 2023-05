La Junta Electoral desestima recurso de IU y Podemos por la cobertura informativa en RTVE

La Junta Electoral Central (JEC) ha desestimado el recurso interpuesto por las coaliciones Unidas Podemos y Podemos-Izquierda Unida contra el Plan de Cobertura Informativa de RTVE para las elecciones municipales del 28 de mayo, que les otorga un 1 % de cobertura.



La JEC decidió tras su reunión de ayer desestimar los recursos interpuestos por estas formaciones que solicitaban garantizar una mayor cobertura informativa, después de que también hayan reclamado no ser excluidos de la asignación de espacios gratuitos de propaganda electoral de ámbito estatal de RTVE para las próximas elecciones.



La Junta Electoral Central no ha notificado el contenido íntegro de esta resolución sobre la cobertura informativa, ya que un vocal de la Junta ha anunciado la presentación de un voto particular al acuerdo, adoptado por mayoría, por lo que la argumentación de la JEC se conocerá "tan pronto" se reciba este voto particular.



La Corporación de RTVE ha dado un 1 % del tiempo de cobertura informativa a Izquierda Unida y Podemos al considerar que consiguieron un 1,08 % de los votos; no obstante, estas formaciones afirman que lograron un 4,80 % de los votos y que ese debería ser el porcentaje de tiempo informativo que se les tendría que dar.