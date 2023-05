Meloni tilda de "poco sensatas" las críticas de Yolanda Díaz a su política laboral

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tachó de "poco sensatas" las críticas a sus políticas laborales por parte la vicepresidenta segunda de España, Yolanda Díaz, y las atribuyó a "dificultades internas" en el Gobierno español.



"La ministra de Trabajo habla de precariedad. Me parece que conoce muy poco la situación porque Italia acaba de lograr su récord histórico en el número de empleados y de contratos estables", dijo ante los medios en Praga.



Y agregó: "Quizá no conoce bien el trabajo que está haciendo el Gobierno italiano pero, repito, es una dinámica francamente, como comprenderán ustedes, poco sensata si no es por dificultades internas que se tienen y se usan a otros Gobiernos. Pero no me preocupa particularmente".



En una intervención hoy en el pleno del Congreso de los Diputados, la vicepresidenta dijo que "el programa oculto" de gobierno de Vox habla de "restringir el derecho de huelga, la negociación colectiva, privatizar pensiones y volver a los contratos basura".



Y añadió que en eso coincide con el de Meloni que, según dijo, "ha salido el 1 de mayo en Italia a propiciar un decretazo para gobernar contra los trabajadores en Italia y volver a los contratos basura".



El vicepresidente italiano y ministro de Exteriores, Antonio Tajani, calificó de "juicios inaceptables sobre las decisiones del Gobierno" italiano las críticas de la vicepresidenta segunda española.



"Es una lástima que la vicepresidenta española Yolanda Díaz se entrometa en la vida política italiana emitiendo juicios inaceptables sobre las decisiones del Gobierno", escribió Tajani en Twitter después de que Díaz acusara a Vox de querer "volver a los contratos basura", como asegura que está haciendo Meloni.



La primera ministra italiana irritó a los sindicatos en su primer Día de los Trabajadores en el Gobierno, al celebrar un Consejo de Ministros en festivo y con un decreto en materia laboral que amplía la posibilidad de alargar contratos temporales, hasta ahora restringidos a un año.



Una semana después, los sindicatos y la oposición italiana se manifestaron, por primera vez unidos tras el triunfo de Meloni, para protestar contra el controvertido decreto ley, que también reduce la carga impositiva a determinados sueldos pero solo hasta final de año.