De 52.000 euros a 131.000 euros anuales, el salario que jueces y fiscales quieren mejorar

Mientras continúa la huelga de los funcionarios de los juzgados, jueces y fiscales vuelven a sentarse esta tarde con Justicia y Hacienda para negociar un aumento de sus retribuciones, que oscilan, de media, entre los 51.946 euros brutos al año al inicio de la carrera y los 130.654 al final de la misma, en los puestos más altos.



Son las cifras recogidas en el último informe realizado por el Consejo de Europa sobre los sistemas judiciales del continente, a partir de datos de 2020.



Según este estudio, jueces y fiscales cobran en España al inicio de su carrera el doble del salario medio del país y, al final, 5,4 veces más.



Los salarios de estos profesionales están regulados por una ley específica, de 2003, que tiene como objetivo "garantizar la independencia económica" de los jueces, un tratamiento que se extiende a los fiscales "en atención a la relevancia de sus funciones".



Hay en España alrededor de 5.400 jueces y 2.700 fiscales y la citada ley fija unas retribuciones básicas -sueldo y antigüedad- y complementarias -complemento de destino y específico-, a las que se pueden añadir retribuciones variables por objetivos.



El salario más bajo, que el estudio del Consejo de Europa cifra en 51.946, correspondería a un juez al inicio de su carrera. Se trata en cualquier caso de una media, a la que no llegan muchos jueces que trabajan en poblaciones pequeñas, advierten fuentes jurídicas.



Las retribuciones van aumentando con el paso de los años y los destinos y, por ejemplo, un presidente de sala en una audiencia provincial con 12 trienios a sus espaldas cobra en la actualidad 5.080 euros al mes netos, con catorce pagas.



Según los últimos presupuestos generales del Estado para este año, las retribuciones de un magistrado del Tribunal Supremo ascienden a 124.202 euros brutos anuales, más dos pagas extraordinarias de 7.826 euros.



NEGOCIACIONES BAJO AMENAZA DE HUELGA



Tras dos reuniones sin acuerdo, las principales asociaciones de jueces y fiscales mantienen su convocatoria de huelga para el próximo martes, 16 de mayo, y este miércoles vuelven al Ministerio de Justicia para continuar las negociaciones en la mesa de retribuciones.



La primera oferta del Gobierno, que propuso la semana pasada destinar 44,5 millones de euros a mejorar los salarios de ambas carreras, fue considerada insuficiente por las asociaciones, que confían aún en la "responsabilidad" de los ministerios implicados para mejorar la propuesta y evitar el paro.



Fuentes de las asociaciones judiciales consultadas por EFE alegan que no han recuperado el 4,73% de las retribuciones básicas que tenían en 2010, tras el recorte que sufrieron aquel año que recuperó el resto de funcionarios, y aseguran que su capacidad adquisitiva ha disminuido un 20 % de media desde 2004.



Entre sus reivindicaciones destaca la petición de mejorar la retribución de las guardias. Hay 85 juzgados de primera instancia e instrucción únicos que en los que se perciben menos de 50 céntimos brutos la hora de guardia y unos 1.400 jueces, el 25 % de la carrera, recibe de media menos de 3 euros brutos.



No es el único conflicto laboral que tiene en sus manos Justicia, ya que los funcionarios de los juzgados mantienen sus paros e inician hoy su décima jornada de huelga, agudizando el atasco acumulado después de que los letrados de la administración de Justicia hicieran huelga durante dos meses y consiguieran aumentar sus salarios hasta 450 euros brutos mensuales.



Los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT exigen una mejora salarial para 45.000 funcionarios de entre 350 y 430 euros y mantienen los paros convocados para los días 11, 16, 17 y 18 de mayo. Este mediodía se concentrarán frente al Ministerio de Justicia.



Según sus cifras, ya se han paralizado más de 5 millones de expedientes administrativos y decenas de miles de juicios.