Sánchez pide "no utilizar el drama del terrorismo para dividir y enfrentar a la sociedad"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este miércoles en el Congreso de los Diputados "no utilizar el drama del terrorismo para dividir y enfrentar a la sociedad" y ha recordado que "en este país se ha luchado con contundencia para perseguir también la guerra sucia contra ETA".



Sánchez ha respondido a una pregunta del diputado del PNV Aitor Esteban sobre el ascenso del ahora teniente general y jefe del Mando de Apoyo de la Guardia Civil, Arturo Espejo, sobre el que este partido mantiene que está "implicado en la muerte de Mikel Zabalza".



Zabalza fue detenido el 26 de noviembre de 1985 en San Sebastián en una operación en la que fueron arrestados otros cinco sospechosos de estar vinculados a la banda terrorista ETA, que quedaron en libertad sin cargos y denunciaron torturas; su cadáver fue encontrado 19 días después esposado en el río Bidasoa.



"Pedimos que levanten el secreto sobre el caso Zabalza y retiren las responsabilidades de confianza a Arturo Espejo. Ni los suyos en Euskadi les entienden", ha señalado Aitor Esteban.



Pedro Sánchez ha explicado que "no existe una resolución judicial concreta en la que se haya imputado formalmente al general Espejo o que se le haya condenado, y en un Estado de derecho sin resolución judicial no puede haber condena".



"No es de recibo pretender empañar el buen hacer de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y poner en cuestión el buen funcionamiento de nuestro Estado de derecho", ha considerado el presidente del Ejecutivo



Y ha añadido: "Yo desde luego no voy a utilizar jamás el drama del terrorismo para dividir a la sociedad, tampoco para enfrentarla, no lo voy a hacer ahora, otros sí lo han hecho".



"Se han cumplido cinco años desde la disolución y la desaparición definitiva de ETA, doce del fin de la actividad terrorista, se derrotó a ETA y ahí estuvimos todos los ciudadanos, los vascos y el conjunto de la ciudadanía española, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también la Justicia", ha recalcado.



Sánchez ha insistido en que "es uno de los acontecimientos más anhelados y destacables de nuestra historia democrática y deberíamos estar orgullosos de que entre todos lo conseguimos".



En todo caso ha indicado: "Es un tema muy sensible porque comprendemos lógicamente el dolor de la familia de Mikel Zabalza".



"Los hechos de la muerte de Mikel Zabalza nos recuerdan momentos muy duros vividos en Euskadi y también en España y por ello creo que es fundamental que no lo instrumentalicemos", ha dicho el presidente del Gobierno.



De todas formas, ha asegurado que "España es un país en el que se respetan los derechos fundamentales y se persigue a quienes lo conculcan y sobre este caso se han llevado a cabo investigaciones judiciales sin que el general Espejo resultase imputado y ni mucho menos condenado".



Aitor Esteban le ha replicado que "no se dan cuenta de lo paradigmático que es este caso para Euskadi".



"Una persona que no era de ETA, que desaparece de una comisaría, que dicen que se ha ahogado intentando huir en un río pero los peritos dicen que es imposible y nadie vio el dispositivo de búsqueda de la Guardia Civil", ha relatado.



Ha agregado que "hay audios del entonces director del CESID, Juan Alberto Perote, con el capitán de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto reconociendo que podía haberse quedado por torturas en el cuartel y se cierra el caso en falso porque no se quieren aportar pruebas y porque todas estas cosas están bajo secreto".