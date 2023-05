Crítica rotunda de los socios de Sánchez en el Congreso a los nuevos avales para vivienda

Los principales socios de Sánchez en el Congreso, ERC y EH Bildu, y su aliado de gobierno de coalición, Unidas Podemos, han hecho una crítica rotunda a los nuevos avales para vivienda financiados por el ICO, aprobados este martes por el Gobierno, ya que consideran que suponen fomentar una nueva burbuja inmobiliaria.



En declaraciones en el Congreso, tanto Unidas Podemos como la mayoría de los partidos que apoyan habitualmente las medidas del Gobierno de coalición se han mostrado radicalmente en contra de esta nueva medida, y mientras la formación morada la tacha de electoralista otros partidos como ERC piden atajar el problema de la vivienda con una nueva ley hipotecaria.



En el entorno de Unidas Podemos creen que esta nueva medida de avales públicos de hasta el 20 % de las hipotecas para comprar viviendas por menores de 35 años o por familias con hijos a cargo no pone fácil la aprobación de la nueva Ley de Vivienda, que esta semana será ratificada en el Senado, y se quejan de que los socialistas busquen "bronca" con una iniciativa que ven más propia de la derecha.



El portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha pedido rectificar y ha recordado que la propuesta parte también de la banca, por lo que -ha dicho- que, dado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ve este martes en Valencia con la presidenta del Santander, Ana Botín, podría anunciarle también un aumento del impuesto a los beneficios bancarios.



La mayoría de los partidos de izquierda creen que los socialistas solo buscan movilizar el voto joven y se quejan de que no hayan contactado con sus socios parlamentarios.



"Es una mala idea, nosotros le proponemos al PSOE y a Unidas Podemos a que se planteen una nueva ley hipotecaria, y reformarla para poner límites a la banca. La gente necesita un acceso real a una vivienda pública real, a un precio adecuado y que no sea todo a precio de palacio", ha indicado el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que entre sus propuestas aboga por limitar los tipos de interés o hacer obligatorio el código de buenas prácticas bancarias.



Tanto ERC como Bildu han señalado que los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para financiar la compra de vivienda es un modelo que ha fracasado en otros países, como en Gran Bretaña, y que repetir este modelo en el mercado a la vivienda es una medida "inútil".



EH Bildu se muestra radicalmente en contra de estos avales que "la derecha aplaude" y que redundarán en un aumento del precio.



"Es contraria al interés general, beneficia a los propietarios, a los bancos y a los especuladores", ha dicho la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurúa, tras incidir en que "no nos convence en absoluto".



Bildu también ha dejado en el aire su posicionamiento aunque muestra su rechazo frontal.



No obstante, fuentes de la formación parlamentaria han recordado a EFE que no han presentado en toda la legislatura enmiendas a la totalidad y que, en todo caso, intentarían negociar los avales en un futuro trámite de enmiendas.



"Es financiar con dinero público la compra de una vivienda para unos pocos, hinchando los precios y fomentando el endeudamiento y la burbuja inmobiliaria", recalca la diputada de Bildu, que pide al Gobierno "emplearse a fondo" en otros temas como tomar medidas para frenar los elevados precios de la cesta de la compra.



La CUP también critica que Sánchez esté "jugando con los miedos y las miserias de la gente" que no puede pagar la entrada de un piso y su portavoz, Mireia Vehí, incide en que "lo que hace es poner una alfombra roja a la burbuja inmobiliaria".



"Si no se limitan los precios de la vivienda no sirve, es una transferencia de dinero directa al capital privado", ha recalcado, al tiempo que otras formaciones como el PDeCAT, que en ocasiones apoya algunas medidas del Ejecutivo, cree que se ha hecho un anuncio electoralista "con poco rigor".



"No sabemos con qué apoyos puede contar para que esta medida pueda salir", ha avanzado el diputado del PDeCAT Genís Boadella.



Por su parte, el portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha acusado a Sánchez de querer "arañar unos cuantos votos".



Rego ha coincidido con otras formaciones en que estas iniciativas pueden provocar "un efecto contrario" y hacer que los precios de la vivienda aumenten. Como alternativa ha propuesto la transferencia de competencias a las administraciones para poder hacer vivienda pública.