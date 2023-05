El Tribunal Constitucional consagra esta semana el aborto como un derecho

El Tribunal Constitucional (TC) se dispone en el pleno que arranca este martes a consagrar el aborto como un derecho cuando apruebe definitivamente la sentencia que rechaza íntegramente el recurso del PP contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo, tras 13 años en el cajón.



En febrero, la corte de garantías rechazó la ponencia del magistrado conservador Enrique Arnaldo y designó a la vicepresidenta, la progresista Inmaculada Montalbán, como nueva ponente para que procediera a elaborar una nueva resolución que desestimara el recurso de inconstitucionalidad del PP, esto es, para validar la norma de 2010 íntegramente.



Lo previsible en estos casos es que la sentencia hubiera estado lista en el siguiente pleno de marzo, pero fuentes jurídicas explican a EFE que la ponencia ha requerido de más tiempo para poder estudiar la implicación de la reforma de la Ley del Aborto, aprobada el pasado febrero, en la norma de 2010.



No obstante, las fuentes precisan que la sentencia no declara la pérdida de objeto de ningún aspecto porque la reforma de la ley del aborto fue aprobada el 16 de febrero, es decir, después del pleno del TC del día 9, que acordó rechazar el recurso del PP.



Lo que sí no prevé abordar la sentencia es el consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años, porque ese apartado de la ley de 2010 fue derogado en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy.



A la espera de conocer el contenido, la sentencia saldrá adelante con los siete votos de la mayoría progresista a la que se opondrán previsiblemente los cuatro conservadores.