Otegi dice que quienes "necesitan hablar de ETA" lo usan como "recurso"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado que la referencia permanente a ETA por parte de algunos partidos supone "el recurso de quienes no son capaces defender su gestión". "Necesitan hablar de eso ya que no pueden hablar de De Miguel, de las OPEs fraudulentas, del cierre de ambulatorios, de que el peso industrial decae...", ha expresado.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Otegi se ha referido además a las próximas elecciones municipales y forales del 28 de mayo en las que ha afirmado que EH Bildu aspira a que se dé "una noche mágica". "Hemos hecho un buen trabajo, hemos presentado más listas electorales que nunca. Estamos convencidos de que vamos a crecer", ha defendido.

En lo que afecta a acuerdos municipales tras los comicios, ha lamentado que existe "una constante y una cultura política de pactos en cascada" de tal forma que PNV y PSE alcanzan un pacto en el Gobierno vasco y luego "se extiende a los ayuntamientos".

Así, se ha cuestionado por qué no es posible que haya pactos en un sitio y otros en otro, "dependiendo de las circunstancias de cada lugar". "Hay quien apuesta por la política de la inercia y seguir como siempre, haciendo lo de siempre; y hay quienes aspiramos a una cierta recomposición en términos de alianzas políticas para no hacer lo de siempre. Hay dos opciones: o abrir las ventanas y que entre aire fresco, o que los de siempre pacten con los de siempre para hacer lo de siempre", ha argumentado.

En este contexto, ha recordado que fue EH Bildu quién hizo a Gorka Urtaran alcalde de Vitoria y ha cuestionado "quién ha hecho alcaldes del PNV en Rioja Alavesa para que no gobierne la derecha". "¿Algún ejemplo al contrario? Ninguno", ha criticado.

Por otro lado, y ante las reclamaciones de PNV y PSE a la izquierda abertzale para que lleve a cabo un "recorrido ético" y un reconocimiento del dolor generado por ETA, Otegi ha recordado la Declaración del 18 de octubre y el hecho de que "ETA ya no existe".

"El recurso permanente a un debate que necesita hablar de ETA es el recurso de quienes no son capaces defender su gestión. Necesitan hablar de eso porque no pueden hablar de De Miguel, de las OPEs fraudulentas, del cierre de ambulatorios, de que el peso industrial decae... porque no tienen proyectos. Es un recurso fácil que no eleva el debate político en términos intelectuales y supone llevar el debate de la convivencia al barro", ha censurado.

Asimismo, ha considerado que en materia de convivencia se pueden dar avances, pero "por parte de quienes exigen" avances a EH Bildu, y ha advertido que con todos aquellos que les piden dar pasos la coalición soberanista habla "en privado y no se formulan las cosas a este nivel". "Hablamos con todo el mundo. ¿Por qué nos empeñamos en llevar este debate al barro de la política pública cuando todo el mundo sabe que es más eficaz si se hace de manera discreta?, ha asegurado.

Otegi, que ha criticado también las "ocurrencias" que se plantean en precampaña y que todos los partidos hablen de EH Bildu, ha pedido "un ejercicio de pudor y altura para debatir sobre propuestas y no dedicarse a ocurrencias que degradan el debate político".

LEY DE EDUCACIÓN

Por otro lado, ha considerado "factible" que se apruebe en la presente legislatura la ley de Educación y ha afirmado que el PSE "debería" apoyarla tras haber formado parte del pacto educativo, aunque

se esté entrando "en un periodo electoral largo".

A su entender, "llevar el euskera a la confrontación política es una mala señal" y, por ello, "no se puede hacer campaña electoral con el euskera" ya que eso no favorece la cohesión social.

"¿Para quién es un problema que la gente conozca lenguas?", se ha preguntado, al tiempo que ha defendido que la ley de Educación garantizaría que todo el mundo tenga capacidades para hablar en euskera o castellano, cuestión que en la actualidad no se da con el sistema de los modelos lingüísticos.

Por último, ha reconocido que EH Bildu aspira a que la ley no salga adelante únicamente con los votos de PNV y EH Bildu, pese a que sería "legítimo y contaría con una gran mayoría social y popular". "Pero debemos aspirar a sumar más", ha finalizado.