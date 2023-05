El fútbol no es el deporte rey en política, si en lo que nos fijamos es en los candidatos a las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, aunque en una de ellas aparezca el nombre de una leyenda del Atlético de Madrid como Adelardo Rodríguez, eso sí, de manera simbólica.



Atletismo, piragüismo, baloncesto, boxeo, balonmano, vela, ciclismo, natación, automovilismo y por supuesto fútbol, entre otras disciplinas, están representadas en las listas por deportistas en activo -muy pocos-, exdeportistas, directivos, federativos o árbitros, porque de todo hay en la pasarela electoral.



El "color" también es muy variado, de los extremos hacia el centro, de partidos grandes o no tanto, regionalistas, nacionalistas o independientes, y casi todos ellos volcados en la política local.



Campeones olímpicos, del mundo, de Europa y de España dan lustre a las candidaturas con el fin de arañar más votos el 28M, en las que figuran deportistas veteranos y debutantes y en cuyas "plantillas" se han producido fichajes, ascensos y descensos.



CANDIDATOS DE COMPETICIÓN



Entre medio centenar de nombres está el del exatleta Roberto Sotomayor, candidato de Unidas Podemos a la alcaldía de Madrid. Brilló ya a partir de los 35 años, cuando consiguió tres títulos europeos de veteranos.



Aún en activo, el plusmarquista nacional de martillo y eterno campeón de España, Javier Cienfuegos (PP), aspira también a ser alcalde, de Montijo (Badajoz).



Ambos tienen experiencia en política; Sotomayor es miembro del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos y Cienfuegos lleva cuatro años como diputado regional, al igual que el exatleta Álvaro Burrell (PSOE).



Alcalde de Monzón (Huesca) entre 2015 y 2019, Burrell lo intentará de nuevo tras pasar por la política autonómica.



Dos campeones olímpicos que se estrenan son Cristian Toro (piragüismo) y Nuria Cabanillas (gimnasia rítmica), quienes concurren a las municipales de Madrid y Badajoz por Vox y el PSOE, respectivamente, aunque no como números uno.



FÚTBOL, BALONCESTO, TENIS... Y HASTA ÁRBITROS



Otro de los debutantes es Xavier Estrada, el exárbitro internacional de fútbol ahora en funciones de VAR que da el salto a la política local de Lérida en las filas de ERC.



Su nombre está de plena actualidad por haber presentado una querella criminal por el "caso Negreira". Otro excolegiado es Urizar Azpitarte, que se presenta por el PNV en un pueblo vizcaíno.



La exjugadora de baloncesto Laura Nicholls, que se retiró prematuramente con tres oros europeos, y el exfutbolista del Racing Gonzalo Colsa han entrado en la lista del regionalista PRC para Santander.



Enfrente tendrán a la veterana jugadora de tenis y pádel Beatriz Pellón (PP), excampeona nacional en ambas disciplinas.



Entre los pocos que optan por la política regional está Eduardo Blasco, en la lista de las AMF de Fuerteventura para el Parlamento canario; y Daniel Molina, en la candidatura del PP a las Cortes de Castilla-La Mancha. Han sido campeones mundiales de Socorrismo y Salvamento y de paratriatlón, respectivamente.



Mientras que Santi Amaro, con tres ascensos a Segunda B con el Mérida, uno como entrenador, irrumpe en política con una doble candidatura, al Parlamento extremeño y a la alcaldía emeritense.



A mitad de camino de lo local y lo autonómico, José María Ponce (Unidos), campeón de España de rallys en 1991, aspira a presidir el Cabildo de Gran Canaria, el gobierno de la isla.



ASCENSOS Y DESCENSOS



Ángela Pumariega, medalla de oro olímpica en vela, ha subido un peldaño para encabezar la candidatura del PP a la alcaldía gijonesa, mientras que su compañero de partido Juancho Pérez, campeón mundial de balonmano y edil de Deportes de Badajoz, cae del número 2 al 16, con lo que se quedará fuera.



Rolando Uríos, oro como Juancho en Túnez 2005, pretende entrar en la corporación de Ciudad Real con Ciudadanos.



Uno de los que cambia de "equipo" es el exatleta Eliseo Martín, bronce mundial, que deja al regionalista PAR para irse al PP y que coincidirá con Burrell en Monzón.



Santi Abad (baloncesto), en una lista local alavesa del PSOE, y Alfredo Evangelista, el boxeador que le aguantó 15 asaltos al mítico Mohamed Ali, con los independientes de un pueblo orensano, están en puestos testimoniales, como Adelardo Rodríguez, que cierra la candidatura del PP de Majadahonda (Madrid).



En la madrileña San Sebastián de los Reyes, el exciclista Miguel Angel Martín Perdiguero repite como cabeza de cartel de Cs, y en la otra punta Nayanesh Ayman, primer medallista español en un mundial de Muay Thai, va por Ganar Alcorcón.



Otro en activo, el atleta olímpico Toni Abadía, es el único candidato del PAR en Griegos, un pueblo turolense de poco más de cien habitantes.



Entre los directivos está el presidente de la Fundación Lucentum de baloncesto y CEO del grupo deportivo Intercity, Toni Gallego, novedad en la lista del PP de Alicante.