Podemos responde a Ayuso que "no entiende y no comprende" qué es la justicia social

La secretaria de organización de Podemos y secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge, ha respondido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ella "no entiende y no comprende" qué es la justicia social porque "no la practica".

Así lo ha remarcado a los medios de comunicación junto al candidato de Podemos-IU-Alianza Verde a la Alcaldía de la capital, Roberto Sotomayor, tras afirmar ayer la mandataria autonómica que este concepto es un "invento de la izquierda" que solo promueve "la cultura de la envidia" y que "normaliza el delito" castigando "a la gente de bien".

Frente a ello, la 'morada' ha remarcado que la justicia social es el "corazón" del programa de Podemos y sus coaliciones a lo largo de España. "Justicia social no es nada más y nada menos que igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones para que todo el mundo pueda desarrollar su vida de la manera más justa posible", ha descrito.

Como parte de ello, ha apuntado que allá donde gobiernen tras el 28 de mayo se aplicará "hasta la última coma" de la Ley de Vivienda y conseguir que se "regulen os precios del alquiler". Además, proponen otras iniciativas que lo que permiten es que "este derecho sea una realidad lo antes posible" en España.