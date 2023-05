Igualdad elude pronunciarse sobre el video de Pam en el 8M sobre Abascal

El Ministerio de Igualdad ha explicado que no entra a valorar el video en el que la secretaria del Estado del ramo, Ángela Rodríguez 'Pam' publicó durante la manifestación del 8M en el que se lamentaba que la madre del presidente de Vox, Santiago Abascal, no hubiera abortado, por el contexto en que se ha producido.

En una respuesta escrita a una pregunta formulada por Vox en el Congreso, y recogida por Europa Press, el departamento que dirige Irene Montero ha señalado que los hechos a los que se refiere Vox se produjeron "en el marco de los actos de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, con asistencia de aproximadamente 700.000 personas".

Y, en este sentido, apunta: "El Ministerio de Igualdad no entra a valorar las declaraciones, cánticos o manifestaciones verbales que puedan hacerse en este contexto".

El video en cuestión fue grabado por la propia secretaria de Estado de Igualdad durante su participación en la manifestación del 8M. En las imágenes se graba junto a unas participantes de la marcha que cantan 'Qué pena me da, qué pena me da, que la madre de Abascal no pudiera abortar', ante las que ella sonríe.

La formación ha reclamado el cese de la 'número dos' de Montero por estos hechos y en su pregunta registrada en el Congreso cuestiona al Gobierno sobre sus intenciones sobre esta cuestión. Según recoge en el texto, la secretaria de Estado ha contribuido con esta actitud a "fomentar discursos de odio y ataques personales contra representantes políticos que disienten de su ideología".

El propio Abascal se ha referido a este episodio durante una de sus intervenciones en la tribuna de la Cámara baja en la moción de censura que su partido impulsó contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Dice que odio a las mujeres, esto es increíble, y que retire no sé qué insulto. ¿A quién se refiere? ¿A las que el otro día me deseaban la muerte? ¿Se refiere a esas que tiene en el Gobierno que el otro día me deseaban la muerte? ¿Se refiere a esas?", preguntó el presidente de Vox a Sánchez en su discurso.

"Por cierto, me llamó mi madre que me hizo un piropo, me vino muy bien lo que dijeron porque me dijo: 'Qué pena hijo, que no he tenido dos gemelos iguales", continuó el diputado.

Tras las críticas de Vox, Rodríguez consideró que la formación "está teatralizando un poco". A su juicio porque "no entienden el feminismo".