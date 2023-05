La Abogacía del Estado pide volver a citar a Ponsatí, tras plantar al Tribunal Supremo

La Abogacía del Estado ha pedido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que vuelva a citar a la exconsellera catalana y eurodiputada de JxCat Clara Ponsatí, una vez que esta rechazó comparecer el pasado 24 de abril tras alegar que tenía que asistir a dos comisiones parlamentarias en Bruselas.



Fuentes jurídicas han informado a EFE de que la abogada del estado Rosa María Seoane ha remitido un escrito al instructor en el que se pronuncia en el mismo sentido que la Fiscalía, es decir, solicita citar a Ponsatí para practicar la declaración indagatoria ya que sin este trámite procesal no se puede continuar con el procedimiento.



La Abogacía sigue así la postura de la Fiscalía que solicitó a Llarena que se requiera a su defensa que comunique al Supremo "el calendario previsto de asistencias al Parlamento Europeo en las próximas semanas" para poder "compatibilizar sus derechos" como europarlamentaria y "sus obligaciones procesales".



Además, como ya hiciera el ministerio público, la Abogacía se opone a la petición de Ponsatí de suspender la causa por tener un procedimiento abierto en el Parlamento Europeo sobre sus privilegios e inmunidades.



Sobre este asunto, la Fiscalía deja claro que cuando Ponsatí "cometió los hechos delictivos que se le atribuyen ni era eurodiputada, ni siquiera diputada del Parlamento de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de manera que el privilegio de la inviolabilidad por sus opiniones o votos no es aplicable en ningún caso".



La condición de eurodiputada la adquirió, precisa, "un año y 10 meses después de haber sido procesada", de manera que ni cuando supuestamente perpetró los hechos que se le atribuyen ni cuando el juez dictó auto de procesamiento ostentaba tal condición.



Ponsatí estaba citada el 24 de abril en el Supremo para que el juez Pablo Llarena le comunicase su procesamiento por desobediencia, que no acarrea penas de prisión, si bien no se presentó y alegó que tenía dos compromisos en Bruselas que resultaban "incompatibles" con su citación.



En concreto, se trataban de sendas sesiones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía así como de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo.



Ponsatí, exconsellera del Govern de Carles Puigdemont que huyó tras la declaración unilateral de independencia de 2017 para evitar ser procesada por el referéndum ilegal del 1 de octubre, cruzó por sorpresa el 28 de marzo la frontera francoespañola para regresar a Cataluña, sin entregarse a las autoridades pese a su orden de detención.