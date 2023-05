El Gobierno pide a Núñez Feijóo que aclare qué reformas quiere derogar

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha pedido este miércoles al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que aclare a todos los españoles qué reformas quiere derogar más allá de contárselo a los fiscales.



Rodríguez le ha hecho esta petición en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada sobre si han pedido explicaciones al ministro de Cultura, Miquel Iceta, por reunirse con la Asociación de Fiscales, al igual que han pedido Feijóo.



Según publicó este martes el diario El País, en dicho encuentro los fiscales animaron al líder del PP a derogar varias leyes aprobadas durante la actual legislatura.



La portavoz ha evitado responder a esta cuestión, pero ha arremetido contra Feijóo al señalar que "lo grave no es que se produjera la reunión, sino el objeto" de la misma: "la instrumentalización de la justicia".



Ha insistido en la "gravedad de ese encuentro" y en la falta de "transparencia" sobre lo allí expresado y que luego no explica a los españoles, ha indicado, lo que pone de manifiesto su "afán de derogación", de "no proponer nada" y de ir en "contra todo", ha apostillado.



"¿A que se estaba refiriendo Feijóo cuando ante los fiscales decía que iba a hacer un real decreto de derogación?, ha preguntado, antes de exigirle que explique si se refería a la reforma laboral, a la subida del salario mínimo o la del sistema de pensiones.



"Está muy bien que se lo cuente a los fiscales pero lo que le pide el Gobierno al líder de la oposición es que además de contárselo a los fiscales en una comida, en un hotel a puerta cerrada en Madrid, se lo cuente a todos los españoles", ha añadido.



Preguntado al respecto, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha reiterado que el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, mantiene reuniones y diálogos "con todos y en todos los ámbitos" por lo que no le da relevancia a la polémica por este encuentro.



Sobre el nombramiento del fiscal general, y sobre si el respaldo a puerta cerrada de un fiscal conservador a Feijóo -Antonio Narváez-, le inhabilitaría para ocupar este rol, Bendodo ha ironizado al sostener que primero hay que ganar las elecciones.



Y después ha apuntado que el compromiso de derogar al "sanchismo" y sus "malas prácticas" consiste en no nombrar a un ministro como fiscal general del Estado.