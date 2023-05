Feijóo acusa al Gobierno de Sánchez de "adanismo, triunfalismo y conformismo"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de "adanismo, triunfalismo y conformismo" y de dejarse contagiar por el "virus del populismo" y de los "peores vicios de la retórica antisistema".



A tres semanas de las elecciones del 28 de mayo y tras el choque institucional entre el Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid, Feijóo ha sido muy crítico con la política y los datos económicos del Ejecutivo, al que ha enmendado durante el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum protagonizado por el candidato del PP en Asturias, Diego Canga.



Feijóo ha denunciado que el adanismo y el populismo han "invadido hasta colonizar a partidos antes sistémicos", ha acusado a Sánchez de actuar como si ningún otro Gobierno hubiese enfrentado una crisis y de usar la guerra o la pandemia como un "mantra autojustificativo y autoexculpatorio" para "obviar cada error".



Ese "adanismo" lleva a Sánchez, según Feijóo, a hacer creer que aborda los problemas como si fuera el primero en hacerlo, como con la vivienda, con anuncios que generan "mofa" y medidas que han "fracasado" donde las han probado -en alusión a topar los precios- tras cinco años de "desidia".



Reprocha además el triunfalismo y que "la factoría de innumerables publicistas de Ferraz y Moncloa" digan que el Gobierno es un "ejemplo de gestión" cuando ha caído la renta de las familias y la inflación acumula una subida el 15 % en dos años, del 25 % en alimentos.



"Hay triunfalismos inocuos, pero otros son casi una ofensa", ha agregado Feijóo, que ha aludido al "crecimiento insuficiente, altos niveles e endeudamiento y presión fiscal" para sostener que no es "creíble" que Sánchez se ponga como ejemplo a copiar en Europa cuando es el "colista".



Según Feijóo, la mezcla del adanismo y el triunfalismo lleva también a la "frustración", porque los problemas no se afrontan más allá de "titulares" para salir "del paso", y el Gobierno está en el "conformismo" porque al ponerle en el "espejo de su fracaso" responden que "a otros les va peor, con otros hubiese ido peor" o "Feijóo es peor".



Por contra, Feijóo promete gestión y ha alabado a su candidato en Asturias por no elegir "comodidad", una "buena nómina en Bruselas y el conformismo" y optar en cambio por intentar cambiar la política en el Principado de Asturias cuando la "moda" es la "vanagloria y la resignación".