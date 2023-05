Comprar una casa se come más del 36% del salario y alquilarla aún más, un 43%

El esfuerzo para acceder a una vivienda no deja de aumentar. Según los últimos datos del Banco de España, para adquirir una se necesitan casi 8 años de salario bruto y el primer año hay que destinar para ello más del 36 % de los ingresos brutos anuales disponibles, el mayor porcentaje desde 2012.



Pero si se opta por el alquiler, el sacrificio es aún mayor, de un 43 %, la cifra más alta de la última década, según los datos que manejan el portal inmobiliario Fotocasa y la plataforma de empleo InfoJobs. Un porcentaje que superó incluso el 50 % en Baleares, Cataluña, Madrid o País Vasco.



Con estos datos, el esfuerzo salarial que los ciudadanos tienen que realizar para acceder a una vivienda está muy por encima de lo que recomiendan los organismos de control, que consideran que no se debería destinar más del 30 % de los ingresos al pago de la casa.



AÚN ESTÁ POR DEBAJO DE LOS MÁXIMOS



Según el Banco de España en el cuarto trimestre de 2022 eran necesarios más de 7,8 años de salario bruto, prácticamente similar al trimestre precedente, cuando con 7,9 años se registró la cifra más alta desde 2011. Además, para pagar las cuotas del primer año se necesitaba el 36,1 % de los ingresos anuales disponibles, máximos desde 2012.



Estas cifras están sin embargo por debajo del máximo alcanzado en el tercer trimestre de 2007, antes del pinchazo de la burbuja, cuando se necesitaban casi 9,5 años de salario bruto para adquirir una vivienda tipo financiada con un préstamo estándar por el 80 % de su valor.



Por el contrario, el mínimo -2,96 años- se dio en los tres primeros meses de 1987, año a partir del cual el Banco de España tiene registros de este indicador.



Desde que la entidad dispone de registros trimestrales, el mayor esfuerzo se hizo visible en 1990 con más del 72 % de los ingresos en el primer año. Cabe destacar además que a mediados de 2008, en plena crisis inmobiliaria, llegó a alcanzarse un 54,6 %, mientras que el mínimo se registró a mediados de 1999, con un 25,3 %.



Por su parte, Fotocasa e InfoJobs calculan que los españoles dedicaron una media de 6,7 años (81 meses) de su sueldo íntegro bruto al pago de la hipoteca de su vivienda comprada en 2022 y concluyen que estamos ante el mayor esfuerzo salarial que los ciudadanos han realizado debido al encarecimiento histórico que registra la vivienda.



AÚN MÁS ESFUERZO PARA PAGAR EL ALQUILER



Aunque ambos portales web cifran en el 43 % de media el sueldo bruto que tienen que destinar los ciudadanos al pago del alquiler de una vivienda en 2022, la cifra más alta de la última década, este porcentaje superó el 50 % en algunas comunidades e incluso a rozar el 60 %.



Según datos de Fotocasa, el precio de la vivienda en alquiler en España cerró 2022 con un incremento anual del 7,4 % hasta situarse en diciembre en 11,03 euros/m2 al mes. Por su parte, el salario bruto medio registrado por InfoJobs el pasado año fue de 24.395 euros (2.033 euros brutos mensuales en 12 pagas).



EN BALEARES, CATALUÑA Y MADRID SE APROXIMA AL 60 %



Por comunidades autónomas, el mayor porcentaje de sueldo para pagar el alquiler de una vivienda se registró en Baleares (58 % del sueldo bruto); Cataluña (58 %); Madrid (57 %); País Vasco (52 %); Canarias (49 %) o Cantabria (43 %).



Y es que además de que los salarios no crecen al mismo ritmo que la vivienda, el precio de los alquileres se encuentra en su nivel máximo histórico, mostrando los incrementos más abultados de los últimos 17 años.



A medida que crezca el precio de la vivienda, aunque ya se observa una moderación e incluso algunas fuentes detectan ligeras caídas, y se encarezca la financiación por la subida de los tipos de interés para hacer frete a la inflación, los expertos coinciden en que el esfuerzo que necesitarán las familias para hacer frente a una vivienda puede ser aún mayor.



Además, habrá que esperar a ver cómo impacta en el sector la nueva Ley de Vivienda aprobada esta semana en el Congreso de los Diputados.