Feijóo diseña su estrategia de campaña: foco en el bolsillo de la gente y choque con Sánchez en vivienda

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recuperado la economía como eje central de sus mensajes de campaña ante las elecciones del 28 de mayo y usará la subida de las hipotecas y la inflación como principales argumentos para desmontar el "triunfalismo" económico del Gobierno. Además, entrará al choque contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en materia de vivienda para rebatir sus "promesas incumplidas" y denunciar cómo la nueva Ley de Vivienda "facilita" la ocupación ilegal, según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.

La cúpula del PP sostiene que el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos ha enarbolado la "bandera del ecologismo" con el parque nacional de Doñana para intentar movilizar a los "votantes desencantados de la izquierda". Sin embargo, fuentes del equipo de Feijóo creen que este tema no quita votos al PP sino que incluso puede ayudarle a ganar en Huelva, cuya alcaldía está en manos de los socialistas.

Después del goteo de anuncios de Sánchez sobre vivienda, 'Génova' centra sus argumentarios en subrayar la "poca credibilidad" que tiene el presidente porque en cinco años ha construido "cero viviendas" y no ha buscado soluciones a un problema tan "complejo", en el que hay que contar con la colaboración de ayuntamientos y comunidades autónomas, según señalan fuentes del PP.

"Las promesas de Sánchez no se las cree nadie", resume un miembro de la cúpula del partido, que cree que incluso en las filas socialistas recibieron con "cachondeo" el último anuncio para construir 20.000 nuevas viviendas para alquiler social en terrenos de Defensa y que llevaría a sumar un total de 183.000 viviendas. "Esta puja de promesas no son para hablar de vivienda sino para hablar de castillos en el aire", afirmó Feijóo el viernes en Tarragona.

En su choque con Sánchez en materia de vivienda, Feijóo ha puesto el acento en la ocupación ilegal que, a su juicio, "facilita" la nueva Ley de Vivienda aprobada esta semana en el Congreso. Los 'populares' argumentan que esta norma es el "precio" que paga Sánchez a sus socios de Bildu y ERC para mantenerse en el Palacio de la Moncloa.

El líder del PP aprovecha sus actos electorales para explicar allá donde va sus propuestas basadas en medidas "útiles" y "reales", según sostienen los 'populares'. Así, hace hincapié en ayudar a los jóvenes --plantea que el Estado les avale el 15% en la compra de su primera vivienda o una ayuda de emancipación de mil euros--; crear un "fondo solidario" con la banca para ayudar con las hipotecas a las rentas medias y bajas; y ayudas de hasta 750 euros para disminuir su coste.

Los 'populares' consideran que "la realidad desmiente a Sánchez", después de que esta misma semana el IPC haya vuelto a los ascensos, dado que subió ocho décimas en abril y llegó hasta el 4,1%. Según los 'populares', a las familias "les sigue costando todavía más la cesta de la compra o la gasolina" mientras el Gobierno está centrado en "anuncios electoralistas".

Aparte de la inflación o la subida de las hipotecas, el PP también pondrá el acento en el paro, dado que, a su entender, los últimos datos también rebaten esa "euforia" del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos. Esta semana, el INE confirmó la subida del paro en 103.800 personas entre enero y marzo, lo que supone un 3,4% más que en el trimestre anterior, mientras que la ocupación se redujo en 11.100 puestos de trabajo, su menor descenso en un primer trimestre desde 2007.

En las filas del PP subrayan que los datos económicos que se están conociendo no son "buenos" y reflejan que "las políticas de Pedro Sánchez no funcionan", un argumento que destacarán en campaña ante las elecciones del 28M. Por el contrario, desde el Ejecutivo han acusado al PP estos últimos meses de apuntarse a un "catastrofismo" económico que no coincide con la realidad.

Pese a que esta semana PSOE y PP han votado juntos para aprobar la reforma legal de la llamada ley del 'solo sí es sí', que ya ha provocado más de un millar de rebajas de condenas a agresores sexuales y un centenar de exacarcelaciones, el PP seguirá atacando al Gobierno con este asunto y exigiendo a Pedro Sánchez responsabilidades políticas.

El PP considera que el Gobierno debe asumir responsabilidades dado que, según recalcan, los efectos de esta "chapuza legal" se extenderán al menos hasta diciembre. "Ahora Pedro Sánchez debe asumir su responsabilidad: o cesa a alguien o que se vaya él", declaró Feijóo hace unos días.

El PP insistirá en que la reforma legal del 'si es sí' que ha modificado la horquilla de penas permite "parar la sangría" pero el "goteo" de rebajas seguirá "hasta diciembre", explica un miembro de la cúpula del PP. Por eso, 'Génova' seguirá usando este asunto contra Sánchez en campaña.

Y en su argumentario de campaña el PP también pondrá el acento en la "división" que hay en el seno del Ejecutivo, con "tres fracciones" (en alusión a PSOE, Podemos y Sumar). "La división en el Gobierno es un punto débil de Sánchez, que no tiene autoridad para cesar a nadie", aseguran a Europa Press desde el equipo de Feijóo.

Los 'populares' consideran que hay "cabreo" en la calle contra el jefe del Ejecutivo y dedicarán sus actos electorales a repetir uno de los nuevos mantras de Feijóo: "hay que derogar el sanchismo" en las urnas y acabar con el Gobierno "roto" y "en descomposición", señalan las fuentes consultadas.