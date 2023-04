Un mes de mítines, promesas y gira de políticos, pero ¿estamos ya en campaña?

La profusión de actos y convenciones de los partidos, de líderes políticos visitando cada fin de semana la geografía española de norte a sur y de este a oeste, de promesas y caras sonrientes por doquier para captar voto local y autonómico pueden hacer pensar que ya estamos en campaña electoral, pero no.



De hecho, ni siquiera ha empezado. Aún estamos calentando en la banda. Llevamos -solo- cuatro semanas de precampaña, desde el pasado 3 de abril, y la pelota no echará a rodar hasta el 12 de mayo.



El terreno de juego, como en un mundial, se reparte en diferentes escenarios.



Por un lado el partido de la liga autonómica, donde concurren las comunidades que celebran elecciones el 28 de mayo: Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, y en la Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Por otro, el torneo municipal, donde se la juegan 8.000 alcaldes.



La respuesta a las principales dudas que puede plantear el calendario de juego para las próximas semanas son las siguientes.



1.- ¿Cuánto dura la campaña y cuándo se inicia y acaba?



La campaña electoral comienza el día trigésimo octavo posterior a la convocatoria y dura quince días. En este caso, por tanto, comienza a las 0:00 horas del viernes 12 de mayo de 2023 y finaliza a las 00:00 horas del viernes 26 de mayo de 2023.



2.- ¿Y la precampaña?



La precampaña comprende el periodo entre la convocatoria de elecciones, el pasado 4 de abril, y el inicio de la campaña, el 12 de mayo.



3.- ¿Qué se puede o no hacer durante la precampaña y campaña?



Desde el pasado 4 de abril, cuando se convocaron las elecciones, y hasta su celebración están prohibidos los actos organizados o financiados por los poderes públicos que contenga alusiones a los logros obtenidos, o que utilicen imágenes o expresiones coincidentes a las de sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a los comicios.



4.- ¿Se puede hacer propaganda en precampaña?



Hasta el inicio legal de la campaña está prohibida la realización de publicidad o propaganda electoral mediante carteles o inserciones en prensa.



5.- ¿Se pueden inaugurar obras?



Tampoco. Está prohibido realizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios sin perjuicio de que dichas obras o servicios puedan entrar en funcionamiento en dicho periodo.



6.- ¿Desde cuándo y hasta cuándo habrá encuestas?



Está prohibido publicar encuestas o sondeos electorales por cualquier medio de comunicación cinco días antes de la votación, es decir, desde el próximo 23 de mayo.



7.- ¿Qué pasa si, por ejemplo, el CIS hace una encuesta sobre intención de voto?



Pues que si se trata de una encuesta en periodo electoral, tiene obligación de poner en conocimiento de los partidos que concurren a las elecciones los resultados de las mismas en un plazo de 48 horas desde que éstos lo soliciten.



8.- ¿Cuándo veremos los carteles electorales?



En el mismo momento en que se inicie la campaña, a las 0:00 horas del viernes 12 de mayo. Entonces tendrá lugar la tradicional "pegada de carteles". Esta práctica se sigue utilizando de manera simbólica dentro del ritual electoral de los partidos, ya que era antiguamente cuando se pegaban (literalmente) los carteles en las calles, que amanecían el primer día de campaña forradas con las caras de los candidatos.



9.- ¿Pueden gastar todo lo que quieran los partidos en publicidad electoral?



No. Las candidaturas pueden hacer publicidad en prensa y radio pero siempre que el coste de la misma no supere el 20 % del límite de gasto previsto para los partidos según el proceso electoral de que se trate.



10.- Y después de las elecciones ¿puede difundirse propaganda electoral?



No. Ni tampoco realizarse actos de campaña una vez que ésta haya legalmente terminado.



En todo caso, si alguien se queda con ganas de más no hay que preocuparse, pronto llega la campaña, y su precampaña, de las generales.